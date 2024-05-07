ARA
Bist 100
10181,75
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
32,266
0,0282%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7361
-0,0299%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0766
-0,0297%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2401,57
-0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İngiliz enerji devinin kârında sert düşüş

Enerji şirketi bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı yıllık bazda yüzde 45 azaldı.

07 Mayıs 2024 | 10:58
İngiliz enerji devinin kârında sert düşüş

bp, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karı 2,7 milyar dolar oldu. Bu dönemdeki kar, geçen yılın ilk çeyreğindeki 5 milyar dolarlık kara göre yüzde 45 azalış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek karı, 2,87 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı. bp, önceki çeyrekte ise 3 milyar dolar kar açıklamıştı.

bp'nin karındaki düşüşte, gerileyen petrol ve gaz fiyatları ile ABD'de bulunan rafinerisindeki kesintiler etkili oldu.

Şirket, gelecek üç aylık dönem için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alım programını da açıkladı.

bp Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin ilk çeyrekte güçlü performans gösterdiğini ve stratejisinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Auchincloss, şirket bünyesinde sadeleşme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, dijital dönüşüm, tedarik zinciri verimliliği ve küresel yetenek merkezleri aracılığıyla 2026 sonuna kadar maliyetleri en az 2 milyar dolar azaltmayı planladıklarını ifade etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2401,57 -0,36%
  • ALTIN ONS 2315,05 -0,38%
  • BIST 100 10181,75 -0,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,514 0,398%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36813 0,11635%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,2195 -0,0986%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,266 0,0282%
  • EURO/DOLAR 1,0766 -0,0297%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7361 -0,0299%
  • STERLIN/DOLAR 1,25395 -0,17911%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
Borsa İstanbul’da 4 yeni endeks
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Smart Güneş Teknolojileri (SMARTG) yeni iş ilişkisi duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 61 milyon lira ceza
Faaliyet kârını yüzde 47 artıran Tatlıpınar Enerji, 5 yıllık hedefini açıkladı
Bayram ikramiyesinde 'dul ve yetim aylığı' detayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL