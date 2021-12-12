Anadolu 500’ün 2020’de en büyük üçüncü şirketi, Atatürk’ün adımıyla 1937’de kurulan Kardemir oldu. 2020’yi 7,5 milyar TL ciroyla tamamlayan Kardemir; yüksek katma değerli ürün yatırımlarıyla ihracat ağını genişleterek dünya şirketi olmayı hedefliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal sanayileşme hamlelerinden biri olarak, temeli dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937’de atılan Kardemir, Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olarak Türk sanayisinin öncü şirketleri arasında yer alıyor.

Çok sayıda büyük endüstriyel tesisin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren şirket, Türkiye’de ‘fabrikalar kuran fabrika’ olarak da anılıyor.

Kardemir, Anadolu’nun en büyük 500 şirketini belirlediğimiz ‘Anadolu 500’ araştırmamızda 2020 verilerine göre cirosal sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

Şirket, pandeminin zorlu şartlarına rağmen 2020’de yıllık yüzde 23,7 artışla 7 milyar 520 milyon TL ciroya ulaşmayı başardı.

2016’da 2 milyar 309 milyar TL olan cirosunu 2017’de 3 milyar 973 milyon TL’ye, 2018’de 5 milyar 583 milyon TL’ye taşıyan Kardemir; 6 milyar 76 milyon TL satış geliri elde ettiği 2019’da da cirosal büyüklükte ikinci olmuştu.

2020 Şubat-Haziran’daki üretim kısıtlamalarına rağmen Kardemir, 2020’de tarihinde ilk kez 2,5 milyon ton sıvı çelik üretimini aştı ve 2 milyon 574 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdi.

Yüksek fırınlar, çelikhane, sürekli dökümler, ray profil ve çubuk kangal haddehaneleri ve enerji santrali tesislerinde rekor üretimler gerçekleştiren şirket; 2020’yi 2 milyon 424 bin ton net mamul üretimiyle tamamlandı. Kaliteli ve katma değeri yüksek çelik üretimine özel önem verildi ve Çubuk Kangal Haddehanesi’nde üretim 2019’a göre yüzde 14 arttı.

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