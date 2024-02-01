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Ürünlerini Avrupa'ya ihraç ediyor: Neden güneş enerjisine geçtiklerini anlattı

Edirne'de, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika enerjisinin tamamına yakınını güneşten elde etmeye başladı.

01 Şubat 2024 | 00:01
Ürünlerini Avrupa'ya ihraç ediyor: Neden güneş enerjisine geçtiklerini anlattı

Avrupa'nın birçok ülkesine takım elbise ihraç eden, 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği Modavizyon Edirne Fabrikasının çatısına 2 megavatlık güneş enerjisi sistemi kuruldu. İşte şirketten paylaşılan bilgiler:

1 YÜZDE 80'İNİ KARŞILIYOR

YÜZDE 80'İNİ KARŞILIYOR Kurulum ve test aşamalarının ardından bir ay önce güneşten enerji üretimine başlayan tesis, fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Geri kalan kısım ise fabrikanın Tekirdağ'daki kardeş kuruluşu olan tesisteki fazla üretimle kapatılıyor.

2 İNCELENİR HALE GELDİ

İNCELENİR HALE GELDİ Fabrikanın genel müdürü Turgut Bakır, AA muhabirine, yeşil enerjiye çok önem verdiklerini söyledi. Dünya genelinde doğa ve çevreyi korumak için karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Bakır, "Artık fabrikaların ne kadar karbon salınımı yaptığı, ne kadar çevreci olduğu incelenir duruma geldi. Biz de hem çevreyi korumak hem de müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda böyle bir yatırım yapmaya karar verdik." dedi.

3 MALİYETİ 5-6 YILDA KARŞILANACAK

MALİYETİ 5-6 YILDA KARŞILANACAK Güneş enerji sistemlerinin avantajları olduğunu dile getiren Bakır, boş çatıları değerlendirdiklerini, kurulum maliyetinin üretimle 5-6 yılda karşılanacağını ifade etti.

4 NASIL BİR SİSTEM KURULDU?

NASIL BİR SİSTEM KURULDU? Kurulan sistemin 2 megavatlık bir güce sahip olduğunu vurgulayan Bakır, şunları kaydetti: "Kurulumun ardından bir ay önce elektrik üretimine başlandı. 15 bin metrekare alan üzerine 5 bin güneş paneli konuldu. Çatı alanının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan enerjinin tamamı karşılanmasa da kullanılan elektriğin yüzde 80'i güneşten elde edilecek".

5 GERİ KALAN YÜZDE 20

GERİ KALAN YÜZDE 20 Bakır şöyle devam etti: Geri kalan yüzde 20'lik ihtiyacı Tekirdağ Ergene'deki kardeş fabrikamızdan alacağız. Onların çatısı müsaitti, biraz daha yüksek güçlü tesis kurdular. Onların üretim fazlasını burada kullanacağız ve iki tesisin elektrik ihtiyacını güneşten sağlamış olacağız."
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