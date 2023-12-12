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'12 Aralık Mağazacılar Günü' kutlanıyor

Boyner Grup öncülüğünde Türkiye’de 2012 yılından bu yana kutlanan "12 Aralık Mağazacılar Günü’nün on birinci yılını geride bıraktı. Perakende sektöründeki tüm mağaza çalışanlarının bu özel günü bu yıl Boyner Grup’ta “Yıldızlar Ayrı Parlar, Birlikte Işıldar” söylemiyle çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

12 Aralık 2023 | 11:19
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'12 Aralık Mağazacılar Günü' kutlanıyor

Boyner Grup öncülüğünde Türkiye’de 2012 yılından bu yana kutlanan “12 Aralık Mağazacılar Günü”, perakende sektörünün en özel günlerinden biri olmaya devam ediyor. Yüzlerce markanın sahiplenmesiyle gelenekselleşen “Dünya Mağazacılar Günü” için bu yıl da 6 grup şirketi ve 8 binden fazla çalışanıyla bir araya gelen Boyner Grup, “Yıldızlar Ayrı Parlar, Birlikte Işıldar” mottosuyla kutlamalara katıldı. 

“Mağazacılığın Yıldızı” sensin konseptiyle mağazalarında bugüne özel gerçekleşecek kutlamaların yanı sıra şirket, bu özel gün için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na yaptığı bağış ile her bir mağazası adına bir çocuğun eğitim masrafını üstlenerek, eğitimine destek verdiği yıldızlar oluşturdu.

“Bu zor mesleği layıkıyla yerine getiren herkesi yürekten kutluyorum”

Müşterilerine bir kelebek hassasiyetiyle yaklaştıklarını söyleyen Boyner Grup CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü kapsamında şu sözleri dile getirdi. “Self servis mağazacılığa hiçbir zaman inanmadık ve hayatımızın hiçbir döneminde de ilgilenmedik. Biz müşterimize dokunmayı seviyoruz ama müşterimize avucumuzdaki kelebeği tutar gibi hassasiyet ile yaklaşarak tutmayı seviyoruz. “ dedi. Yaptıkları işten her zaman gurur duyduklarını da dile getiren Boyner: “Gururumuzun esas kaynağı ise bu işi layığıyla yapmamızı sağlayan mağaza çalışanları, perakende sektörünün en parlak yıldızları ve bu başarı hikayesinin gerçek aktörleri. Mağazacılar olarak tüketicilerin hayalleri gerçekleştirmek bizim en büyük mutluluğumuz bu yol arkadaşlığımızda Boyner Grup Ailesi’nin en değerli üyeleri olan mağaza çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu zor mesleği layıkıyla yerine getiren herkesi yürekten kutluyorum.” diye konuştu. 

12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü, Boyner Grup markalarına ait mağazalarda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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