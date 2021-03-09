Capital ve Ekonomist dergilerinin yeni webinar serisi New Future’ın ilk etkinliği Akbank ana sponsorluğunda, Samsung co-sponsorluğunda 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:00’da gerçekleştirilecek. Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başlayacak New Future etkinliğinde iki panel izleyenlerle buluşacak.

Dijital Tüketicinin Yeni Gerçekleri adlı ilk panelde, pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ve eğilimleri tartışılacak. Ayrıca geleceğe ilişkin senaryoların da değerlendirileceği panelde, Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Migros Büyük Mağazacılık Perakende Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bartın, LC Waikiki Yurt İçi E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise Capital Dergisi Yazıişleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel yapacak.

Etkinliğin ikinci paneli Mobil ve İnovasyonda Yeni Gerçekler başlığıyla gerçekleştirilecek. Moderatörlüğü Bigumigu.com kurucusu ve yeni teknolojiler/trend uzmanı

Yalçın Pembecioğlu’nun üstlendiği panelde, Shift&Delete Kurucusu Hakkı Alkan, Armut.com Kurucusu Erol Değim, Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur ise konuşmacı olarak yer alacak.