"SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu

SAP’nin EMEA Bölgesi’nden üst düzey yöneticilerin de katıldığı etkinlikte gündem, bulut teknolojileri, yapay zeka ve verinin gücü oldu.

SAP Türkiye, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve teknoloji liderlerini, geçtiğimiz günlerde düzenlediği SAP Executive Summit etkinliğinde bir araya getirdi. Alanında en yenilikçi ve başarılı teknoloji dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği “SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” kapsamında toplam 25 ödül dağıtıldı. “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü” 6 kuruma verilirken, sektörel ödüller kapsamında 14 kuruluşun başarılı projeleri ödüllendirildi. 4 kurum “Yılın Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülü”ne layık görülürken, bir de “Özel Ödül” sunuldu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve SAP EMEA Bölgesi Başkanı Manos Raptopoulos, SAP Güney Avrupa Bölgesi’nden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda, SAP EMEA Yapay Zeka Başkanı Jesper Schleimann ve SAP EMEA Business Technology Platform Direktörü Vivien Boche’un konuştuğu etkinlikte; bulut, yapay zeka, inovasyon, entegre çözümler ve dönüşüme adapte olmakta verinin gücü ve hızın önemine vurgu yapıldı.

Uğur Candan’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, “Geleceğe Hazır Şirketlerin Dönüşüm Hikayeleri”, “Liderlerin Gözünden Öncü Dönüşüm Hikayeleri”, “SAP S/4HANA Public Cloud ile Şirketinizi Geleceğe Taşıyın”, “Çalışanlarınızla Başlayan Deneyim Yolculuğunu Müşterilerinizle Serüvene Dönüştürmek” ve “Dijital Dönüşümde Google ile Yapay Zeka ve Verinin Gücü” başlıklı panellerin ardından, ödüllerin takdim edildiği törenle sona erdi.

“Yapay zekada hızlı olan kazanacak”

Açılış konuşmasında “Bütün dünya yapay zekayı konuşuyor. Hatta o kadar derinden konuşuyor ki tartışmalara neden oluyor. Her hafta iki üretken yapay zeka senaryosunu devreye alsak, SAP’nin içindeki hazır yapay zeka senaryolarını tüketemeyiz. Yapay zekada hızlı olan kazanacak” diyen Uğur Candan, “Bulutta hazır verileriniz olmalı ki yapay zekadan yararlanabilesiniz. SAP Türkiye olarak, ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşunun %84’ü ile çalışıyoruz. Bunların halihazırda %61’i bulutta iş yapıyor. Bu oran çarpıcı ama bence daha da önemli olan büyümedeki hız. Türkiye SAP ekosistemi içinde, bölgede her zaman ilkleri ve en iyileri yapan bir eksende yer alıyor” diye ekledi.

“Türkiye yenilik, genç yetenek ve potansiyelin kesişme noktası”

Türkiye’den 3 kadın yöneticinin SAP Güney Avrupa Bölgesi’nde de görev aldığına değinerek konuşmasına başlayan Carlos Lacerda, “Türkiye çok ilgi çekici bir ülke. Çünkü burası adeta yenilik, genç yetenek ve potansiyelin kesişme noktası. Buradaki çalışanların yetkinliği öne çıkıyor. İçerik ve beceriye sahip olmak büyük bir etken, ancak aynı zamanda mütevazı tutumlarıyla da farklılıklarını ortaya koyuyorlar” diyerek, Türkiye’de de uygulanan Genç Profesyoneller Programı ile üniversite iş birliklerinden bahsetti ve bu programların güçlü bir sosyal etkisinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Netflix, X (Twitter), ChatGPT, Meta gibi platformların benimsenme süreleri hakkında örnekler veren Carlos Lacerda, kullanıcı sayısının katlanarak arttığını belirterek “Bu bir yıl veya iki yıl meselesi değil. Zamanlama duygusu çok hızlı değişiyor. Bu yüzden SAP'ye yatırım yapanların buluta geçmesi için çaba harcıyoruz çünkü bulut her zaman inovasyonu getiriyor ve çok önemli fark yaratıyor. Bulutta olmak size aynı zamanda en uygun maliyeti, daha güvenli ortamı, daha iyi siber güvenlik altyapısını da sunuyor. Üstelik daha önce olduğundan çok daha hızlı bir şekilde. Çünkü pazar artık çok daha hızlı ve hızlı balık örneğinde olduğu gibi en hızlı olan kazanacak” dedi.

“Bulutla verileri anonimleştirerek kolektif bir zeka yaratabiliriz”

Yapay zekadaki gelişim hızını, ışık hızına benzeterek konuşmasına başlayan Manos Raptopoulos, yalnızca üretken yapay zekanın, önümüzdeki 3 yıl içinde 4 trilyon doları aşkın katma değer oluşturacağının tahmin edildiğini, bu rakamın Almanya'nın GSYİH’sına yakın olduğunu belirtti. “Müşterilerimizden buluta geçmelerini istiyoruz çünkü bu şekilde verileri anonim hale getirebilir ve yapay zeka modellerini eğitebilirsiniz. Bu sayede kolektif bir zeka yaratabiliriz” diyen Manos Raptopoulos, Türkiye’deki şirketlerin çok çevik olduğuna, hıza ve rekabete önem verdiğine ve inovasyona karşı çok pratik bir bakış açısına sahip olduğuna dikkat çekti.

“Başarılı olmak için amacına uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka”

Bugün üretken yapay zekayı konuştuğumuzu, bir sonraki aşamada tamamlayıcı, sonrasında ise dönüştürücü yapay zekayı deneyimleyeceğimizi söyleyen Jesper Schleimann “Hız çok önemli. Yapay zeka hız konusunda bize yardımcı olabilir. Eskiden haftalar, aylar süren işler artık dakikalar içinde yapılabiliyor. Finansal defterleri kapatmak, siparişleri teslim etmek, insanları işe almak, malzeme tedarik etmek, tüm bunlar ortalama %25 daha hızlı olabilir. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki bu uzun vadeli bir değerdir, yapay zeka uzun vadede çok daha etkili olacak” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“SAP olarak rolümüz, müşterilerimizin yapay zekayı şirket geneline taşımasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak. Son 2,5 yıldır bu konuda yoğun olarak çalışıyoruz. Peki başarılı olmak için ne gerekiyor? Bunun için 3 konuya odaklanmalısınız: Amacına uygun, güvenilir ve sorumlu yapay zeka kullanmalısınız.”

SAP ile Microsoft’un dijital asistanları entegre çalışacak

SAP’nin dijital asistanı Joule’un yetkinlikleri hakkında bilgiler veren SAP EMEA Business Technology Platform Direktörü Vivien Boche ise, “Joule üç konuda yardımcı olabilir” diyerek başladığı konuşmasında şunları anlattı: “Joule, size işleri nerede yaptığınızı gösterebilir, böylece sizi doğru uygulamaya yönlendirebilir. Herhangi bir görevi doğrudan Joule ile nasıl gerçekleştirebileceğinize işaret edebilir. Şirketinize özgü belgelerinize veya kendi kurallarınıza göre işleri nasıl yapacağınıza yardımcı olabilir.”

Yıl sonuna kadar en çok kullanılan görevlerin %80’inde Joule’un kullanıma sunulacağını hatırlatan Vivien Boche, “Yine yıl sonuna kadar 100 yeni yapay zekalı senaryo sunacağımızı açıklamıştık ve bunun tamamını geçen hafta itibarıyla zaten sunduk. Ayrıca yapay zekayı tüm bulut çözümlerimize yerleştiriyor, müşterilerimizin de kullanımına açıyoruz. Siz de SAP Business Technology Platform (SAP BTP)’daki yapay zeka araçlarını kullanarak geliştirmeler yapabilirsiniz” dedi. SAP ile Microsoft’un dijital asistanlarını konuşturacaklarını söyleyen Vivien Boche, “Bu gerçekten iki yönlü bir entegrasyon olacak. Bu iki yardımcı pilot arasındaki kusursuz entegrasyon sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Gala yemeği sponsorluğunu Solvia’nın üstlendiği etkinliğin platin sponsorları Detaysoft, Google Cloud, Nagarro + MBIS, NTT DATA Business Solutions ve Vektora oldu. Deneyim alanı sponsoru SOA People olurken BTC, EY, Golive, IBSS, SPRO, S4C, VESA ise altın sponsorlar olarak etkinliğe destek verdi. Etkinlik boyunca konuklara lezzetli tadım ve keyifli deneme fırsatları sunan markalar ise Arzum Okka, Borusan Otomotiv, Caffe Nero, Doğan Trend, Anadolu Efes, Şölen ve Uludağ oldu.

Dijital dönüşümün öncülerine ödülleri verildi

“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024”ün ana kategorisi olan “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü”ne Borusan Birleşik Boru, Eczacıbaşı, Eren Perakende, ETİ, İGDAŞ ve Karaca olmak üzere, toplam 6 kurum layık görüldü. Sektörler bazındaki ödüller de Akdeniz Chemson, Akedaş, Anadolu Efes, Aromsa, Beko Global, BELBİM, Borusan Makina, ebebek, İnci GS Yuasa Akü, NG Kütahya Seramik, Rönesans Holding, TP-OTC, TOGG ve Zorlu Enerji olarak 14 kuruma verildi.

Dijital dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri bilgi birikimlerini diğer kurumlarla paylaşarak onların dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden, hikayelerini hem yurt içi hem de yurt dışında içtenlik ve açıklıkla paylaşan şirketlerin değerlendirildiği yılın SAP Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülleri, Doğan Trend, Martur Fompak International, Teknosa ve Vakko’nun oldu.

Bu yılki Özel Ödül, gerçekleştirdiği projelerle sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da birçok ilki hayata geçiren ve bu deneyimlerini de binlerce kişinin katıldığı SAP etkinliklerinde paylaşarak ilham kaynağı olan Martur Fompak International’a verildi. Martur Fompak International ayrıca, 2024 SAP Innovation Awards’da da Sustainability (Sürdürülebilirlik) ve Industry Leader (Endüstri Lideri) kategorilerinde Türkiye’ye 2 ödül kazandırdı.

“SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri 2024” Ödül Listesi:

• Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri:

o Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

o Eczacıbaşı Holding A.Ş.

o Eren Perakende ve Tekstil A.Ş.

o Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

o İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.

o Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

• Sektörler Bazında Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri:

1. Kimya Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Akdeniz Chemson Kimya San. Tic. A.Ş.

2. Enerji Dağıtım Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.

3. Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.

4. Gıda Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Aromsa Besin Aroma ve Katkı Mad. San. ve Tic. A.Ş.

5. Dayanıklı Tüketim Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: BEKO Global

6. Kamu Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

7. Endüstriyel Üretim Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

8. Perakende Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

9. Otomotiv Yan Sanayii Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: İnci GS Yuasa Akü A.Ş.

10. Yapı Malzemeleri Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

11. İnşaat Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Rönesans Holding A.Ş.

12. Petrokimya Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: TP-OTC Turkish Petroleum Offshore Technology Center A.Ş.

13. Otomotiv Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu San. ve Tic. A.Ş.

14. Enerji Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

• Yılın SAP Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülleri:

o Doğan Trend Otomotiv Tic. Hizmet Tek. A.Ş.

o Martur Fompak International

o Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

o Vakko Holding A.Ş.

• Özel Ödül - Global Öncü ve İnovasyon Ödülü (Global Lighthouse & Pioneer Award)

o Martur Fompak International

