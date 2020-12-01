İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları, teknolojideki dönüşümü konuşmak üzere bir araya geldi. Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğündeki “The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler” isimli online etkinlik, online ortamda gerçekleşti.

Ekonomist ve Capital dergileri, Türkiye’nin dijitalleşme alanındaki yolculuğuna ışık tutmak adına bu konuda sektörün önde gelen şirket CEO’larını bir araya getirdi. Teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı “The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler” isimli online etkinlik, 1 Aralık Salı günü gerçekleşti. Ekonomist ve Capital dergileri tarafından Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, teknolojideki dönüşüm ve geleceğe yönelik beklentiler, sektörün önde gelen yöneticileriyle masaya yatırıldı.

Capital Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı sonrasında ‘’Dönüştüren Teknolojiler” paneli gerçekleşti. Capital Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.

Erkan: Uzun vadeli stratejiler gerekiyor *

Panelde dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “İyi bir telekom altyapısı fark yaratmak için olmazsa olmaz. Salgının değişimi zorunlu hale getirdiği sürede kısa vadeli stratejiler hayata geçti ama artık daha uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan: Bin 500’e yakın mühendis ordumuz var *

Vestel olarak kendi yazılımlarını yaptıklarını vurgulayan Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan ise “Tüm cihazlarımız birbiriyle konuşuyor. Bin 500’e yakın mühendis ordumuz var. Bunların yarıdan fazlası yazılımcı” dedi.

"The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler" paneli devam ediyor. • Burak Ertaş / https://t.co/xk3IAFem01 Genel Müdürü

• Hakan Ateş / Denizbank Genel Müdürü

• Murat Erkan / Turkcell Genel Müdürü

• Turan Erdoğan / Vestel Şirketler Grubu Başkanı #thetechroom @turkcell @vestel pic.twitter.com/krvnZxUIgs — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) December 1, 2020

Ateş: Yurtdışı ve yurtiçinde yazılım satmaya başladık *

Bankada gerçekleştirdikleri dijital dönüşümü anlatan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de yurtdışı ve yurtiçinde herkese yazılım satmaya başladıklarını söyleyerek,”Bulut teknolojileriyle birlikte regülasyonların izin verdiği çerçevede bu konunun tam göbeğinde olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

"The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler" paneli devam ediyor.

• Burak Ertaş / https://t.co/xk3IAFem01 Genel Müdürü

• Hakan Ateş / Denizbank Genel Müdürü

• Murat Erkan / Turkcell Genel Müdürü

• Turan Erdoğan / Vestel Şirketler Grubu Başkanı #thetechroom @turkcell @DenizBank pic.twitter.com/sUAw8l4xkZ — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) December 1, 2020

Ertaş: En az bir kere alışveriş yapmış olanların yüzde 75’inin kalıcı olacak *

Pandemi sürecinde e-ticarete olan talebin yükseldiğinden bahseden sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş ise bu süreçte en az bir kere alışveriş yapmış olanların yüzde 75’inin kalıcı olacağını düşündüklerini anlattı. Burak Ertaş, “Yapay zeka, makine öğrenimi, bulut teknolojileri ve nesnelerin interneti önemli teknolojiler” dedi.