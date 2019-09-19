Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club, yeni döneme ödül töreniyle merhaba dedi. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi” kapsamında, Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi.
19 Eylül 2019 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısında, şirketlerinin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
AlternatifBank Private Banking ve Tempo co-sponsorluğunda, Beymen, CPP Group Turkey, General Electric, Güral Porselen, Sportive ve Türk Tuborg destek sponsorluğunda, Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen “CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünü üstlendiği “İlham Veren Stratejiler: CEO’lar Anlatıyor” konulu panele, Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su Arzu Aslan Kesimer, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy, Vakko CEO’su Jaklin Güner ve Sportive CEO’su Zeynep Selgur konuşmacı olarak katılarak, kendi sektörlerinde önemli değişimlerin altyapısını oluşturan stratejilerini anlattı.
Panelin ardından, Tempo İcra Kurulu Üyesi Işık Tazeler, bir sunum yaparak, iş dünyasında farklılaşmanın önemine dikkat çekti.
Sunumların ardından “50 Güçlü Kadın CEO Ödül Töreni” gerçekleştirildi ve ödül alan kadın CEO’ların başarı öyküleri paylaşıldı. 2018 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında, 6.500 milyon TL ciroyu ve 4.500 kişilik ekibi yöneten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ilk sırada yer aldı.
Sıralamada MV Holding CEO’su Ebru Dorman ikinci, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı üçüncü, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Canan Özsoy dördüncü ve Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su Arzu Arslan Kesimer beşinci oldu.
Colman Deegan: “Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli”
Konuşmasında kadın istihdamının artırılmasının önemine dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:
“Cinsiyet eşitliği, ekonomik ve sosyal gelişim için hayati önemde. Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Vodafone Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz.
Kadın çalışan oranımız, %42 ile sektörümüzün iki katı. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız, %37. Bu oranı da %40’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yönde pek çok adım da attık.
ReConnect programımız ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Esnek çalışma saatlerimizle kadın çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojide Kadın ve Teknolojide Satış programlarımızla, daha çok erkeklerin çalıştığı bu iki alanda kadınların da var olmasını hedefliyoruz.
Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınların güçlenmesi için projeler yapıyoruz. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli. Bu vesileyle, ödül alan kadın CEO’larımızı tebrik ederim.”
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO LİSTESİ
- Pınar Abay, ING Bank Türkiye Genel Müdürü
- Ebru Dorman, MV Holding CEO’su
- Özlem Fidancı, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su
- Canan Özsoy, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
- Arzu Arslan Kesimer, Tat Gıda ve Düzey Pazarlama CEO’su
- Derya Matraş, Facebook Türkiye Ülke Direktörü
- Gamze Çuhadaroğlu, Danone Su ve Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü
- Demet İkiler, GroupM Türkiye CEO’su, WPP Ülke Başkanı
- Seba Gacemer, Sinpaş GYO Genel Müdürü
- Eda Uluca Özcan, Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı
- Elif Çapçı, Beymen Genel Müdürü
- Ülkü Özcan, Çimsa Genel Müdürü
- Damla Birol, Türk Tuborg CEO’su
- Serra Akçaoğlu, Citibank Genel Müdürü
- Esen Tümer, Medtronic Türkiye Genel Müdürü
- Tijen Akdoğan Ünver, VDF CEO’su
- Oya Sener, Fiba Perakende Grup Başkanı
- Sevinç Yener Çimencioğlu, Mondi Tire Kutsan CEO’su
- Jaklin Güner, Vakko CEO’su
- Güldem Berkman, Amgen ve Mustafa Nevzat Genel Müdürü
- Yeşim Pınar Kitapçı, Koçfinans Genel Müdürü
- Charlotte Lamprecht, Casper CEO’su
- Şule Kuban Arditti, Morhipo Genel Müdürü
- Burçak Çelik, Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü
- Pınar Kuriş, Cinga Finans Genel Müdürü
- Işıl Hasdemir, NCR Türkiye ve Büyüyen Pazarlar Başkan Yardımcısı
- Aynur Eke, Vakıf Faktoring Genel Müdürü
- Fidan Sevilmiş, Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Genel Müdürü
- Evrim Hizaler, Adel Kalemcilik Genel Müdürü
- Maria Fernanda Prado, Janssen Türkiye Genel Müdürü
- Özge Kılıç, ASUS Türkiye SYS İş Birimi Ülke Müdürü
- Fatmagül Cengaver, Amcor Türkiye Genel Müdürü
- Beril Koparal, Zade Vital Global Genel Müdürü
- Selda Bağdat Bahadır, Fujitsu Türkiye Genel Müdürü
- Ece Kaşıkçı, Bristol-Myers Squibb (BMS) Türkiye Genel Müdürü
- Nergis Ayvaz Bumedian, QNB Finansfactoring Genel Müdürü
- Fatma Özge Yılmaz, Fiba Factoring Genel Müdürü
- Ayşin Arca, Tura Turizm Genel Müdürü
- Şebnem Girgin, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü
- Zeynep Selgur, Sportive Genel Müdürü
- Bahar Uçanlar, Mars Sportif CEO’su
- Dilber Bıçakçı, Crediwest Factoring Genel Müdürü
- Feyza Narlı, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü
- Tülay Doğrular, Teleperformans Türkiye CEO’su
- Selnur Güzel, CPP Group Türkiye Genel Müdürü
- Esen Pamir Karagöz, QNB Finans Yatırım Genel Müdürü
- Banu Güney Arıduru, Little Caesars Türkiye Genel Müdürü
- Seda Oknas, Aon Türkiye Eş CEO’su
- Özlem Özüner, Euler Hermes Türkiye CEO’su
- Nur Hidayetoğlu, Hertz Türkiye Genel Müdürü
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