Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi UEZ (Uludağ Ekonomi Zirvesi) 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca NG Enjoy Otel’de gerçekleştirilecek.

UEZ 2024’ün bu yılki teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” olarak belirlendi.

Açılış konuşmasını Bakan Şimşek yapacak

Zirvenin açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı UEZ 2024’te Türkiye’nin ve dünyanın saygın siyasetçileri, iş dünyası liderleri ve akademisyenleri bir araya gelerek iş dünyasında büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konuları ele alacak.

Zirvenin bu yılki ana sponsorluğunu Uber üstleniyor. Uber Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Mobilite Başkanı, İspanya'nın en etkili 100 iş insanı arasında gösterilen Anabel Diaz Calderon da Zirve’nin ilk günü bir konuşma yapacak.

İsveç Eski Başbakanı ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı UEZ 2024’te iş dünyası liderleriyle buluşacak

UEZ 2024 konuşmacıları arasında İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt ve Yunanistan Eski Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varoufakis de yer alacak. Varoufakis, ekonomi politikaları ve uluslararası ilişkiler konusundaki derin bilgisiyle, Reinfeldt ise liderlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında geniş tecrübesiyle zirveye katkı sağlayacak.

UEZ 2024, 2 gün boyunca 14 panele ev sahipliği yapacak

2 gün boyunca 14 panelin gerçekleşeceği Zirve’de bu yıl “Dijital Dönüşüme Öncülük Etmek”, “Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları”, “Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı”, “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik”, “21’inci Yüzyıl İçin Sürdürülebilir İş Modelleri ve Stratejiler”, “Paris 2024 ve Sporun Gücü”, “Eğitimin Geleceği: Dijital Çağda Global Yetenekler Geliştirmek”, “Finansta Değişim Yaratan Yeni Teknolojiler ve Düzenlemeler”, “Zirvede Sohbetler”, “Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler ve Mekanlar Planlamak”, “Liderlerin Gelecek Vizyonu: Yarının Şirketi için Yenilikçi Yaklaşımlar, Yatırımlar ve Hedefler”, “Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?”, “Girişimcilik: Yeni İşler, “Trendler ve Teknolojiler”, “Finansal Gülergeçerlik” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında, bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan Stars Of Region Start up Yarışması ödül töreni de düzenlenecek. Dünyanın pek çok ülkesinden başvuruda bulunan yüzlerce girişimci arasından seçilen projeler UEZ 2024’te yatırım alma fırsatı bulacak.

İş ve ekonomi dünyasının etkili isimleri zirvede

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ulusal ve uluslararası bir çok önemli isim yer alıyor:

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Mediterra Capital Management Limited Kurucu Ortağı Ahmet Faralyalı, Türk Felsefeci ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Arslan, Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, Zip Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elgin, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Akademisyen, Bilim İnsanı, Jeolog ve Yazar Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Girişimci ve Yatırımcı Daniel Doll Steinberg, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin, Ekonomist Emrah Lafçı, Papara CEO’su Emre Kenci, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Şölen İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Erdoğan Çoban, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Pasifik Holding CEO’su F. Nusret Dur, Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı, Test Education Centre Kurucusu Fulya Yalezan, İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt, Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip Karagöz, BSH REM CEO’su Gökhan Sığın, Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, Türk Milli Modern Pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, HSBC Global Baş Ekonomisti Janet Henry, Stand-Up Komedi Sanatçısı Kaan Sekban, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Missouri Üniversitesi F. A. Hayek iktisat Tarihi Profesörü Prof. Max Gillman, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, Servotel Kurucusu, Başkanı ve Yönetici Ortağı Ömer Kemal İsvan, Paralimpik Okçu Öznur Cüre Girdi, İstanbul Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges, HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı, Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, LC WAIKIKI Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Yıldız Holding Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, Yunanistan Eski Maliye Bakanı ve Ekonomist Yanis Varoufakis.

Zirve sponsorları

UEZ 2024’ün ana sponsorluğunu Uber üstleniyor. Bu yılki Gold Sponsorlar; Doğan Holding, Mediterra Capital ve PAPARA olurken Zirvenin Oturum Sponsorları ise şu şekilde sıralanıyor; Bitexen, BSH, Eksim Holding, Hepiyi Sigorta, HSBC, İstanbul Portföy, Pasifik GYO, P&G, Rönesans Holding, Sahibinden.com, Şölen, Test Education Centre ve Türkiye İş Bankası.

Zirvenin destek sponsorları; Citibank, Hayat Finans, Hepsipay, İntegral Yatırım, Milta Bodrum Marina, Multinet Up, NG Enjoy, Pasifik Holding, QNB Finansbank, Sanko Holding, Sipay, SSC Sistem Teknolojileri, TAV Havalimanları, Trump Towers, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türk Hava Yolları ve Ziraat Yatırım'dan oluşuyor.

Zirvenin parti sponsorluğunu ise Oral B ve Orkid üstleniyor. Stars Of Region Start up Yarışmasının ana sponsoru United Payment olurken destek sponsorları Denizbank, Figopara, Zip’den oluşuyor.

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org

uez2024@jollymice.com / 0538 276 83 43

Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024