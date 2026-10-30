Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan gerçekleştirilecek yeni işbirliğiyle, Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:
Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır.