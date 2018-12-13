Euroleague’in yeni sponsoru
2000 yılından beri Avrupa’da düzenlenen en üst düzeydeki basketbol turnuvası olan Euroleague, bugün NBA’den sonra seyirci sayısının en fazla olduğu basketbol ligi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
200’ün üzerinde ülkede yayınlanan Euroleague’in geçen yılki finalini 1,2 milyar kişi izlemişti.
20182019 Euroleague sezonunda yer alan 16 takım içinde Türkiye’den üç temsilcimiz var: Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka. Son yıllarda Türk markalarının Euroleague ilgisi de artmış durumda. Ligin isim sponsoru THY.
Onun dışında Tadım, Nesine.com, SEK ve TAB Gıda da ligin sponsorları arasında yer alıyor. Son olarak ise plastik mobil sektöründe faaliyet gösteren Siesta, 2018-2019 sezonu için Euroleague Basketbol ve Euroleague Basketbol Final Four’un resmi sponsoru oldu.
1978 yılında kurulan ve bugün 80 ülkede 500 satış noktasıyla hizmet veren Siesta, bu işbirliğiyle Euroleague basketbol platformlarında, reklam kısımlarında ve haftanın maçlarında yer alarak, artan ulaşım gücünü daha da genişletmeyi ve 100 ülkeye ulaşmayı hedefliyor.
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