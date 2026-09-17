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TCMB resmi rezerv varlıkları, son bir haftada azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 523 milyon dolar azalışla 178 milyar 724 milyon dolar oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB resmi rezerv varlıkları, son bir haftada azaldı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 11 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 1 milyar 962 milyon dolar azalarak 68 milyar 444 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 70 milyar 406 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 561 milyon dolar düşüşle 113 milyar 841 milyon dolardan 110 milyar 280 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 523 milyon dolar azalışla 184 milyar 247 milyon dolardan 178 milyar 724 milyon dolara indi.

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