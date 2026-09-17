İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti yarın hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği söz konusu piste ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı'nın halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan üçü ana ve ikisi yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini yarın hizmete açacağız. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edildiğine dikkati çekti.

"Taksi ve havada kalış sürelerini kısaltacağız"

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya da değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak."