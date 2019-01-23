Hedef, çay üretiminde sürdürülebilirlik
Çay tarımında kullanılan kimyasal gübrelerin yarattığı sorunları önlemek için Doğuş Çay ve Tema Vakfı’ın başlattığı ‘Her Dem Toprak İçin’ projesinde 10 bin kişiye eğitim verildi. Ayrıca üreticilerin uygulamaları yerinde görmesi için örnek bahçeler de kuruldu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye çay tüketiminde birinci, üretiminde ise beşinci sırada. Türkiye’de toplam siyah çay üretimi 260 bin ton ve bu da yaklaşık 6,5 milyar TL’lik bir pazar anlamına geliyor.
Türkiye’de çayın sürdürülebilir üretiminin önündeki en büyük engel ise çay bahçelerinde kullanılan kimyasal gübrelerden kaynaklı toprak bozulması ve toprağın aşırı asitleşmesi.
Türkiye’deki toplam çay üretiminin 35 bin tonunu karşılayan Doğuş Çay, çay üretiminde toprağın sürdürülebilir yönetimini önemseyen şirketlerden biri. Şirket, 2016 yılında dünyanın sayılı çay üretim merkezlerinden biri olan Rize’de sürdürülebilir çay tarımının temelini oluşturarak toprak sağlığının korunması amacıyla ‘Her Dem Toprak İçin’ projesini başlatmıştı.
Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, iki yıl boyunca, üretici ve bölge paydaşları nezdinde kimyasal gübrenin toprağa verdiği tahribat konusunda bir farkındalık programı yürüttüklerini dile getiriyor.
Batallı, hedeflerinin kimyasal gübre kullanımını azaltmak olduğunu söylüyor. Şirket, bunun için iki yıl içinde bölgedeki kamu kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Rize’deki çay üreticilerine ve bu kişilerin sosyal çevrelerini oluşturan öğretmen, din adamı, muhtar, kadın, öğrenci gibi toplumun farklı kesimlerinden 10 bin kişiye eğitim verildi.
Proje kapsamında ayrıca üreticilerin uygulamaları yerinde görüp deneyimlemesi için örnek çay bahçeleri de kuruldu.Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, üreticilerin örnek bahçelerde, çapalama, tarım kireci, çay atıklarından kompost uygulaması gibi uygulama metotlarını gördüklerini söylüyor.
Ataç, bugüne kadar iki örnek bahçe hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu hedefler doğrultusunda çalışacaklarını ve eğitimlere devam edeceklerini ifade eden Ataç, dört yeni çay bahçesi daha kuracaklarını belirtiyor.
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