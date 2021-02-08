Çok sayıda banka, kullanılmayan hesaplar için harekete geçti ve müşterilerini uyarmaya başladı. Geçerli tarihi kaçıran kişilerin parası, yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.

Binlerce kişi kullanmadığı banka hesabında kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF’nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların internet sitesine girdiğinizde liste de mevcut. Kimse önemsemiyor ancak her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor.

Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI

Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı.

Pek çok bankadan yapılan açıklamada;

“Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan katılım fonu, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir” denildi. (NTV)