BDDK’nın swap hamlesi ne anlama geliyor?
BDDK, vadesine 7 gün ve daha az kalan swap işlemlerinde limiti yüzde 10’a indirdi. Kararın TL’deki oynaklığı azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10’unu geçmeyeceği bildirildi.
“TEMEL HEDEF TL’DEKİ OYNAKLIĞI AZALTMAK”
Tacirler Yatırım’dan BDDK’nın kararıyla ilgili yapılan değerlendirmede şöyle denildi:
“BDDK dün yaptığı basın duyurusunda, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %10’unu geçemeyeceğini açıkladı. Bu hamle
ile birlikte, Eylül 2018’de duyurusu yapılan ve yine bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %25’i ile sınırlandırılması uygulamasının aynı şekilde ile devam ettiğini duyurdu. Bu kararın arkasındaki temel hedefin TL’deki oynaklığı azaltmak olduğunu belirtebiliriz.”
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