Vakıfbank, yüz tanıma teknolojisi gibi sektörde ilk olan teknolojileri hayata geçirerek dijitalleşmeyi kurum kültürü haline getiriyor. Banka, gençlerle dirsek temasını artırarak bu yolculuğu daha sağlam temeller üzerine oturtmak için çalışıyor.

19-21 Mart’ta gerçekleşen, kazananı önümüzdeki günlerde açıklanacak ‘Hack to the Future’ hackathon etkinliği bu çabanın ayaklarından biri. Gençleri ikinci kez geleceği kodlamaya çağırdıklarını söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijital finansın geleceğinde söz sahibi olma konusunda kararlılıkla ilerlediklerini aktarıyor.

Geniş bilgi birikimini, çok güçlü bir dijital zekâ ve kapasiteyle birleştirdiklerini söyleyen Üstünsalih, bu sayede müşterilerin hayatını kolaylaştıracak pek çok yeniliğe imza attıklarını, hızla dönüşen bir dünyada oyun kurucu olacak azim ve yeteneğe sahip olduklarını ifade ediyor.

Bu dinamizmi korumak için en önemli dayanaklarının da gençler olduğunu belirten Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerine şöyle devam ediyor: “Müşteri, çalışan ve iş ortağı olarak gençlerle temas ettiğimiz her nokta, yeniliklere adapte olma ve vizyoner bakış açısı geliştirme konusunda bize katkı sağlıyor.

‘Hack to the Future’ etkinliğimizi bu nedenle başlattık. Hayalimiz, en kısa sürede buradan çıkacak fikirleri bankamızda uygulama fırsatı yakalamak.”