Pandemi sürecinde özellikle ihracat, geçen yılın aynı aylarına göre yaklaşık yüzde 40 daraldı. Geçen süreçte ticaretin azalması nakit akışlarını doğal olarak olumsuz etkiledi. Kimi siparişler iptal edildi, tahsilatlar ötelendi.

Bu da içinden geçtiğimiz zor dönemde finansmana erişimi çok daha kritik hale getirdi. Ancak mayıs ayında önceki aya göre 1 milyar dolarlık artışla ihracat yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, bunu daralma döneminin geride kalması adına ümit verici olarak değerlendiriyor.

Şimşek, “Bu süreçte banka olarak biz de müşterilerimizin yanında durarak verdiğimiz desteklerle nakdi ve gayri nakdi dış ticaret aktiflerimizi büyütmeye devam ettik” diyor. Yeşim Şimşek, dış ticaretin finansmanı konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: