Pandemi sürecinde özellikle ihracat, geçen yılın aynı aylarına göre yaklaşık yüzde 40 daraldı. Geçen süreçte ticaretin azalması nakit akışlarını doğal olarak olumsuz etkiledi. Kimi siparişler iptal edildi, tahsilatlar ötelendi.
Bu da içinden geçtiğimiz zor dönemde finansmana erişimi çok daha kritik hale getirdi. Ancak mayıs ayında önceki aya göre 1 milyar dolarlık artışla ihracat yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, bunu daralma döneminin geride kalması adına ümit verici olarak değerlendiriyor.
Şimşek, “Bu süreçte banka olarak biz de müşterilerimizin yanında durarak verdiğimiz desteklerle nakdi ve gayri nakdi dış ticaret aktiflerimizi büyütmeye devam ettik” diyor. Yeşim Şimşek, dış ticaretin finansmanı konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:
- Son iki yılda ihracatçılara sunduğumuz kredi desteğini yüzde 60 artırdık. Yıllık bazda dış ticaret hacmimizi 3,2 milyar dolara taşıdık. 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 870 milyon dolar seviyesine ulaştık. Dış ticaret müşteri sayımızda da son iki yılda yüzde 23’lük artış oldu. Dış ticaretin finansmanı önemli odak konularımızdan biri ve bu yıl ihracat taahhütlü kredilerimizi öncelikle 1 milyar doların üzerine çıkarmak, ticaretteki olumlu gelişmelere bağlı olarak da 1,5 milyar dolar hedefini yakalamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.
- Geçen yıl mart ayında TCMB Reeskont kredilerini aktive ettik. Bugüne kadar hacim olarak TCMB reeskont kredilerinde toplam 317 milyon dolar kredi kullandırdık ve şu andaki risk bakiyemiz yaklaşık 240 milyon dolar. Bunlara ek olarak, e-Teminat Mektubu, Katar ile Türkiye arasında 60 saniyede TL para transferi, yabancı para toplu ödeme gibi ürün ve hizmetleri sunuyor, dış ticaret müşterilerimizin operasyonlarını kolaylaştıracak projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Finansal destekler kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da dış ticaretle ilgilenen firmaların bilgiyle donanmalarına destek olmak. Alternatif Bank olarak, ‘danışman bankacılık’ anlayışımızla, ihracat ve ithalat yapan veya yapmayı planlayan firmalara Dış Ticaret Danışman Hattı ve Dış Ticaret Eğitim Seminerleri üzerinden bilgi desteği veriyoruz.
- Geçtiğimiz günlerde IFC ve EBRD’nin Dış Ticaret Programları kapsamında üç farklı ödüle layık görüldük. Bu ödülleri, her iki kurumun program limitlerini sürekli artırarak aktif şekilde ekonomiye kazandırmamız sayesinde aldık. IFC’den “Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Partner Bankası” ile “Avrupa ve Orta Asya’daki En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası” ödüllerini aldık. EBRD’den ise ‘Dış Ticaret Programı’ kapsamında “Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı” ödülünü almaya hak kazandık.
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