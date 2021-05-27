Doğan Holding’e ait D Yatırım Bankası A.Ş. (Doğan Yatırım Bankası), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, D Yatırım Bankası ile yüksek katma değerli sektörlere yatırım yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da “Kurumsal ve ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, yapılandırılmış finansman ve hazine ürün ve hizmetleri sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahip olduğu ve yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 19 Mart 2020 tarihinde kuruluş izni alınan Doğan Yatırım Bankası, 21 Mayıs 2021 tarihinde BDDK’dan faaliyet iznini aldı. Hem Türkiye’nin ekonomik ilerlemesini desteklemeyi hem de uluslararası finansal sistemin ülkemizdeki güçlü temsilcilerinden biri olmayı hedefleyen Doğan Yatırım Bankası, küresel standartlarda yenilikçi finansal çözümleri, yerel ve uluslararası piyasalar hakkındaki bilgi ve deneyimi, sorumlu bankacılık anlayışı ve girişimci kültürü ile tüm paydaşlarına sürdürülebilir katma değer yaratmak misyonu ile faaliyetlerini yürütecek.

Doğan Yatırım Bankası, önümüzdeki dönemde Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı, Hazine, Nakit Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı ile Dijital finansman ve Dijital Bankacılık Çözümleri gibi ürün ve hizmetler sunacak. Doğan Yatırım Bankası, yetkin ve tecrübeli kadrosu, katma değerli, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve servisleriyle müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Göğüş: Yüksek katma değerli sektörlere yatırım yapmayı hedefliyoruz

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, bankanın faaliyet izni almasının ardından yaptığı açıklamada bankacılık ve finansmanın Doğan Grubunun önemli büyüme alanlarından biri olduğunu belirterek, “Grubumuzun yatırım, bankacılık ve e-ticaret deneyiminden faydalanarak, yüksek katma değerli sektörlere yatırım yapma hedefimiz doğrultusunda faaliyete başlayan Doğan Yatırım Bankası ile üst düzeyde yatırım bankası hizmetlerini, finansmanı ve dijital çözümleri birlikte sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da “Güçlü ve yetkin kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, katma değerli kurumsal ve ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, yapılandırılmış finansman ve hazine ürün ve hizmetleri sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Doğan Yatırım Bankası Hakkında

Doğan Yatırım Bankası’nın (D Yatırım Bankası A.Ş.) kuruluşuna izin almak üzere 20.09.2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuş, 19.03.2020 tarihinde kuruluş izni alınmış, 21 Mayıs 2021’de ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni almıştır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu bankanın kuruluş sermayesi 200 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Doğan Yatırım Bankası Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı, Hazine Yönetimi, Nakit Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı ve Dijital Çözümler alanlarında, yetkin personeli ile müşterilerine hizmet verecektir.