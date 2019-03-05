Türkiye Finans’tan ihraç
Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş.’nin, 350 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı, 28 Şubat 2019 tarihinde, 83 gün vadeli olarak yurtiçi piyasaya sunuldu.
Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışı tamamlandı.
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Şubat ayında nitelikli yatırımcılar için gerçekleştirdiğimiz 300 milyon TL tutarlı kira sertifikasından sonra, 350 milyon liralık bu halka arz işlemini de başarıyla tamamladık.
Ocak ayında da 800 milyon TL ile Türkiye’nin halka arz yöntemiyle yapılan en büyük kira sertifikası ihracını gerçekleştirmiştik.
Tüm bu kira sertifikası ihraçları neticesinde, iki ayda toplamda 1 milyar 500 milyon TL’nin üzerinde bir hacim yakaladık” dedi.
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