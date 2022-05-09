VakıfBank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 16 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 199,5 milyon dolar ve 738,7 milyon avro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Böylelikle VakıfBank geçen yılın aynı döneminde elde edilen 237,5 milyon dolar ve 691,3 milyon avro tutarındaki krediyi yüzde 100’ün üzerinde yenilemiş oldu.

367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR +yüzde 2,75, avro maliyeti ise euribor + yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank’ın, temin ettiği uluslararası kaynaklarla hem sektörüne hem de milli ekonomiye uzun yıllardır destek sağladığını belirterek, “Milli ekonomimize en çok yurt dışı kaynak sağlayan banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel ve bölgesel değişkenliklere rağmen sendikasyon kredimizi yüzde 100’ün üzerinde yeniledik. Başarıyla tamamlanan bu süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sendikasyon kredilerinde yer almayan 2 yeni katılımcı bankanın bu işlemde yer almasının son derece memnuniyet verici olduğunu aktaran Üstünsalih, “Bu vesileyle işlemimize katılarak desteklerini sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, sendikasyon kredisi dışında, post-finansman ve bilateral krediler olmak üzere farklı yapılarla 2022 yılının başından bugüne ülkemize 500 milyon doların üzerinde taze kaynak getirdik. Bu rakam büyüklüğü bir eurobond ihraç büyüklüğüne denk gelmesi bakımından da olukça önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Sürdürülebilir bankacılıkta yeni yol haritaları oluşturmaya devam ediyoruz”

Abdi Serdar Üstünsalih, geçen yıl olduğu gibi bu sendikasyon kredisi işleminin sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bir yandan geçen yıl koymuş olduğumuz performans kriterlerini iyileştirmeye, bir yandan da yeni hedeflerle sürdürülebilir bankacılık alanında yeni yol haritaları oluşturmaya devam ediyoruz. Geçen yıl elektrik tüketimimizin en az yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı performans kriteri olarak belirlemiştik. Bu yıl ise bu oranı en az yüzde 90 olacak şekilde çok daha ileri bir boyuta taşıyoruz. Ayrıca, yakın zamanda taşınacağımız İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni genel müdürlük binamızı çevre dostu bina olarak inşa ettik. Binamızı uluslararası bilinirliği ve saygınlığı son derece yüksek olan ‘LEED-GOLD’ belgesi ile sertifikalandırmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.”