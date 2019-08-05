Ziraat Katılım’dan 400 milyon TL ihraç
Ziraat Katılım Bankası, 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 91 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.
Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, “Ziraat Katılım olarak 42’inci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.
Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8,9 milyar TL olmuştur.
Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.
Ziraat Katılım, 2019 yılı başından bugüne kadar 11 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 4,1 milyar TL fonlama temin etti.
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