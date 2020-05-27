Resmî Gazete’de bugün yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, daha önce duyurulan değişiklikler kapsamında vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanma şartları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

EY Türkiye’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Resmî Gazete’de 7 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştı. Bunların en önemlisi; vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartının kaldırılarak, “indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması” şartının getirilmesiydi.

Başta vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartının kaldırılması olmak üzere, genel olarak indirimden yararlanma şartlarıyla ilgili açıklamaların yer aldığı Tebliğ uyarınca, kapsama giren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması.