Kuru incir üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın’da sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsası’nda kilosu 350 liralık sembolik fiyatla satın alındı.

Borsa’da düzenlenen kuru incir alım töreninde, farklı ilçelerden 14 üretici 195 kilogram ürün getirdi. İncirler, Borsa tarafından sembolik olarak kilogramı 350 liradan satın alındı.

Vali Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, dünya incir üretiminin yüzde 60’ının Aydın’da yapıldığını, bu yıl 75 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini belirtti.

Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da geçen yıl borsada ortalama üretici fiyatının 31 lira olduğunu belirterek, bu yıl üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı bu rakamın üzerinde bir fiyat beklediklerini ifade etti.

Jeotermal santrallerin incir üzerinde olumsuz etkisi olup olmadığı sorusu üzerine ise Çondur, “Jeotermalle alakalı incirin üzerinde katkı ya da kalıntı tespit edilmedi. Sadece organik olan incirlerde bir kalıntı tespiti bulundu. Bu, yol kenarındaki bahçelerde egzoz gazıyla da alakalı olabiliyor. Bilimsel çalışmanın içerisinde biz yer almadık. Net olarak ‘bunun zararı var’ diyemeyiz. Ama kalıntı söz konusu değil. Avrupa pazarlarında özellikle ciddi analizler yapılıyor.” dedi.