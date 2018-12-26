Gastronomi turizmine festivaller dopingi!

Aralık 26, 2018 0 Yorum 65 Okunma
Gastronomi turizmine festivaller dopingi!

Türkiye, gastronomi turizminde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Gastronomi gelirleri 5 milyar dolara ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı gastronomi turizmini geliştirecek çalışmalara başlarken, pek çok yeme-içme festivali de sektöre ivme kazandıracak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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