İstanbul’da 2020 yılı Azami Ekmek Fiyat Tarifesi, 200 gram ekmek için 1.50 TL, 240 gram ekmek için 1,80 TL olarak İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nin 10 Eylül 2020 tarihli kararıyla yürürlüğe girdi.

Ekmeğe geçen yılın Mayıs ayından bu yana zam yapılmadığını ifade eden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz, “Un, doğalgaz, su, elektrik gibi girdilerin hepsine zam geldi. Maliyetlerimiz ciddi oranda arttı. Valilik, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Odası ve Fırıncılar Federasyonu ile Tarım İl Müdürlüğünden oluşan ortak komisyon kararıyla ekmeğe yüzde 20 zam kararı alındı. İstanbul’da 1,25 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatına yüzde 20 zam yapılarak 1,50 TL yapılmasına ilişkin karar Eylül 2020 itibarıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda kabul edildi. Tarifeler onaylanınca karar yürürlüğe girecek” dedi.

Karara göre, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 6,25 TL’den 7,50 TL’ye çıktı. 200 gram ekmek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye yükselirken, 240 gram ekmeğin fiyatı da 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıktı.

Fiyatların İstanbul’un farklı ilçelerinde uygulanmaya başlandığı kaydedilirken, artan maliyetler nedeniyle Türkiye Fırıncılar Odası’nın da Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında ekmek fiyatlarına dair gelişmeleri paylaşması bekleniyor.

Balcı: TMO, makul fiyattan un tedarik etmeli *

Bloomberg HT’ye konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ocak 2020’den bu yana fırınlarda zamlı fiyatların uygulandığını ifade ederek, “Söz konusu fiyatlar, Türkiye genelinde Aralık 2019’dan bu yana uygulanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girerek, makul fiyattan un tedarik etmesi lazım. Aksi takdirde yeni bir zam gündeme gelebilir” dedi.

Un ve maya fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Balcı, 2,5 ay önce 50 kilogramlık un çuvalını 98 TL’ye alırken, bugün aynı un çuvalı 140 TL’ye çıktı” dedi.