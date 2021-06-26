Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan ve 100’ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya’da hasadına başlanan yaş kayısılar da 50 ülkede ağızları tatlandırıyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında dış satım, yeni hasat sezonuyla birlikte başladı.

Mevsimlik işçiler tarafından tek tek dalından koparılan kayısılar, sanayi bölgesindeki entegre tesislere götürülerek burada boylama ve seçme işleminden geçmesinin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Daha sonra ürünler termokinli araçlarla yurt dışına gönderiliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, hasadı yapılan kayısıların ihraç edilmek üzere seri şekilde entegre tesislerde paketlenmeye başlandığını söyledi.

Malatya Ovası’nda ilk hasatta elde edilen kayısıların yurt dışındaki tüketicilerle buluşması adına hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

“Hasat edilen ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalar ihracata hazırlıyor. Ambalajlanan, paketlenen kayısılar soğuk hava depolarına alınıyor, daha sonra da termokinli araçlarla yurt dışına ulaştırılıyor. İlk parti ürün 21 Haziran gibi Almanya’ya gönderilmek üzere yola çıktı. Bu yıl 20 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefimiz var. En büyük dezavantajımız ürünün dalda kalma süresinin kısıtlı olması. Yaş kayısı ihracatında çıtayı çok yükseltemememizin sebebi ürün çok hassas, çok kibar ve dalda kalma süresi az.”

Çok sayıda ülkeye yaş kayısı satımı yapıldığını bildiren Özcan, “Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa Birliği ülkelerine yaş kayısı ihracatımız devam ediyor. En önemli alıcıların başında Avrupa ülkeleri ve Almanya geliyor. Kargo uçaklarıyla Uzak Doğu ülkelerinin bir çoğuna yaş kayısı gönderiyoruz.” diye konuştu.

Yaş kayısıda ihracat fiyatı 2 avroyu buluyor

Özcan, geçen sezon yaklaşık 15 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

“Şu an yaklaşık 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Kuru kayısı ihracatındaki başarıyı yaş kayısıda da devam ettiriyoruz. Geçen yıl ortalama 1,5 euro (kilogram) olan ihracat rakamlarımız bu yıl 2 euroya kadar çıkıyor. Yaş kayısının tonunu 1800-2000 euro arasında ihraç ediyoruz. Talep konusunda sıkıntı yok. Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da yaş kayısıya önemli bir talep var. Dünyada yaş kayısı üretim rekoltesinde gerileme olduğu için üretimde geride kalan ülkelere giden işler de bize gelmeye başlıyor. Zaman darlığı, ürünün hassas olması, dalda kalma süresinin az olmasından dolayı yetiştiremiyoruz. ”