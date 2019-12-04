Bankalar girişimcileri ‘kuluçka’ya yatırıyor

Aralık 4, 2019 0 Yorum 60 Okunma
Bankalar girişimcileri ‘kuluçka’ya yatırıyor

Bankaların kuluçka merkezleri girişimcilere çok çeşitli destekler sunuyor.

Hibe desteğinin yanı sıra start up’lara eğitim, mentorluk, networking geliştirme, ofis ortamı gibi olanaklar sunuluyor.

Bankalar, girişimcilere yurtdışı olanağı da sunabiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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