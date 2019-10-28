Dokuz ülke Türkiye’ye bağlandı
Türkiye’de güzellik cihazı alanındaki doluluk Özkanlar Tıbbi ve Estetik Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan’ı iki yıl önce Fransız kolajen markasını Türkiye’ye getirmeye yöneltti.
Özlem Bay Yılmaz
obay@ekonomist.com.tr
Türkiye’deki başarısı, 9 ülkenin ona bağlanması sonucunu doğurdu. Bu yıl 22 milyon TL ciro hedefleyen şirket, son olarak bir gen testini de Türkiye’ye getirdi.
Son günlerde sağlıklı yaşamı ve sporu yaşam biçimi haline getirenlerin sayısı giderek artıyor. Hal böyle olunca tüketicinin tüketim alışkanlıkları da değişiyor.
Yeme içme alışkanlıklarının hayat kalitesine etkisinin yakından ölçüldüğü bu dönemde öne çıkan birçok takviye de söz konusu. Kolajen ise bunların başında geliyor. 20’li yaşlardan itibaren vücutta azalan kolajen, dışarıdan alınarak telafi ediliyor.
Ürüne olan ilgi, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısını da her geçen gün artırıyor. Özkanlar Tıbbi ve Estetik Teknolojileri şirketi de onlardan biri. 2017 yılında Türkiye pazarına sığırlardan elde edilmiş sıvı kolajen markası Collagen Lift Paris’i ithal eden şirket, A sınıf kliniklerde olmak üzere 465 noktada ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.
Her yıl yüzde 25 oranında büyüyen şirketin bu yıl ki ciro hedefi ise 22 milyon TL. Pazarın büyüme eğiminde olduğunu belirten Özkanlar Tıbbi ve Estetik Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Kolajenin dünyada büyüyen bir trend olduğunu görünce bu alana yöneldik.
Yaptığımız araştırmalarda dünyada uzmanlık alanı sadece kolajen üretimi olan Fransız markası Collagen Lift Paris ile yollarımız kesişti” diyor.
Mehmet Ali Özkan, kolajen sektöründe 2019 Temmuz ayı itibariye toz ya da sıvı olmak üzere yaklaşık 10 marka pazara girdiğini ancak aradığını bulamayan bazı markaların da çekilmeye başladığını sözlerine ekliyor.
TÜRKİYE MERKEZ OLDU
Collagen Lift Paris Türkiye pazarında; dermatologlar, plastik cerrahlar, medikal estetik hekimleri ve güzellik uzmanları aracılığıyla tüketicilerle buluşuyor.‘Uzmanların tavsiye ettiği kolajen’ olarak biliniyor.
Markanın iki yıl gibi bir sürede Türkiye’deki satışlarının çok iyi bir noktaya taşındığını ifade eden Mehmet Ali Özkan, şöyle devam ediyor: “Fransa merkez başarılı satışlarımızdan dolayı Türkiye’yi bazı ülkeler için merkez yapmaya karar verdi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Katar, Kosova, Arnavutluk, Makedonya da bize bağlandı.”
GEN ŞİRKETİNİ GETİRDİ
Özkanlar Tıbbi ve Estetik Teknolojilerinin farkındalik yaratan başka konularda da distribütörlükleri var. Tüm dünyada koruyucu sağlık uygulamalarının gelişmesine paralel olarak farklı ürünlerin de pazara sunulduğundan bahseden Mehmet Ali Özkan, bundan yola çıkarak ABD’li ‘24 Genetics’ isimli bir markanın da üç ay önce Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını belirtiyor.
Türkiye’de gerek kadınların gerekse erkeklerin estetik teknolojilerinin yanı sıra gen teknolojisi ile de yakından ilgilendiklerini dile getiren Mehmet Ali Özkan, özellikle gen biliminin pek çok hastalığın tedavisi konusunda öncü olduğunu vurguluyor.
Özkan şunları ekliyor: “Bu marka sizin DNA’nızı çıkarıyor. Yanak içinden alınan tükürük sıvısı Ispanya’da bir laboratuvara gönderiliyor ve gen haritanız çıkarılıyor.
Bunun sonucunda genel sağlık, hangi ilaçlara alerjiniz var, kas yapınız nasıl, beslenme, dayanıklılık, soy ağacı, ileride hangi hastalıklara meyillisiniz, gibi 7 ayrı başlıkta bilginiz çıkıyor. Sonra raporunuz size gönderiliyor. Bu sayede çocuğunuzun hangi spora yatkın olduğunu bile önceden öğrenebiliyorsunuz.”
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