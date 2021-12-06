Globizi; uluslararası pazarlara açılmak isteyen işletmeleri, e-ihracat ve e-ticaret ekosistemleri hizmetleriyle dijital dönüşümün parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Globizi Kurucu Ortağı ve CEO’su Cüneyt Erpolat, “Beş yılda Türkiye dâhil 10’a yakın ülkede operasyonu olan, şirketlerin e-ticaret ve e-ihracata ek olarak ödeme, kredi, yatırım konularında da güvenilir iş ortağı olmayı hedefliyoruz” diyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Yüksek teknoloji, telekom ve e-ticaret sektörlerinde 27 yıllık tecrübenin ardından Cüneyt Erpolat ve Murat Yılmaz tarafından kurulan Globizi, Türkiye’deki şirketlerin e-ticaret ve e-ihracat alanında iş ortağı olmak üzere 2021 Eylül’de faaliyetlerine başladı.

Türkiye’deki ihracatçı sayısının artırılmasına destek olmak ve işletmeler, KOBİ’ler ve ülke için katma değer yaratma hedefiyle kurulan Globizi; uluslararası pazarlara açılmak isteyen her büyüklükteki işletmeyi, uçtan uca e-ihracat ve e-ticaret ekosistemleri hizmetleriyle dijital değişim ve dönüşümün bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Globizi’de CEO’luk görevini ise Cüneyt Erpolat yürütüyor.

‘FIRSATLARIN HABERCİSİ’

E-ticaret sektörü öncelikle emekleme aşmasında, ana akım ticaretin küçük bir kolu şeklinde gelişmeye başladı.

Özellikle dijital doğan jenerasyonun giderek her şeyi dijital hayat tarzına taşımasıyla beraber öncelikle akıllı telefonun yaygınlaşması, bunu akıllı uygulamaların takip etmesi, anlık mesajlaşma ve nihayetinde sosyal medyanın eklenmesi, ticaret tarafındaki değişimin de ana ateşleyicisi oldu.

Son 20 yılda kat ettiği yolun sonucu olarak artık e-ticaretin ‘ana ticaret akımı’ haline geldiğini söyleyen Cüneyt Erpolat; “Bu öyle büyük bir değişimdi ki uzaydaki kara delikler misali, tüm işletmeler, ne büyüklükte olursa olsun bu akımın çekim kuvvetine yenik düştü” diye konuşuyor.

E-ticaretin ve internetin insanlar ve işletmeler arasındaki eşitleyici tarafının devreye girdiğine ve her büyüklükten şirketin müşteri ve yeni pazarlara erişimde eşit fırsat yakalamaya başladığına değinen Erpolat, bu durumun KOBİ’ler için inanılmaz fırsatların habercisi olduğunu kaydediyor.

“KOBİ’lerin bu fırsat eşitliğinden tam olarak faydalanabilmek için e-ticaret okuryazarı olması, dış ticaret, lojistik, sigorta ve bankacılık sistemleri hakkında da bilgi sahibi olması şarttı” diyen Cüneyt Erpolat, Globizi’nin KOBİ’lere problem yaratan bu konuları onlar için avantaja çevirmek fikriyle kurulduğuna dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Erpolat, Globizi’nin temel felsefesini ise ‘KOBİ’lerin en iyi bildikleri işe yani kaliteli, uygun fiyatlı ürün üretmeye odaklanmalarını sağlamak ve e-ticaret ve e-ihracatla ilgili geriye kalan tüm süreçleri onların adına iş ortağı mantığıyla yürütmek’ olarak özetliyor.

HANGİ HİZMETLERİ SUNUYOR?

KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine destek olmayı hedefleyen Globizi; işletmeler ve KOBİ’ler için hedef ürün, pazar, platform analizi, e-ticaret profil oluşturulması, ürün yönetimi, pazarlama aktiviteleri, ticaret ve sipariş yönetimi, lojistik ve gümrükleme alanlarında hizmet sunuyor. Şirket, bir yazılım üzerinden değil, ilgili tüm B2B ve B2C platformları üzerinden çalışıyor.

Cüneyt Erpolat, Globizi’nin iş ortaklığının KOBİ’lere sağlayacağı en temel faydaları; ‘e-ihracata ve yeni pazarlara giriş, sadece gerçekleşen ticaret üzerinden alınan komisyon bedeli, uçtan uca süreç kontrolü, toplam maliyet tasarrufu, sıfır personel çalıştırma riski, hedefe yönelik pazarlama stratejisi’ olarak sıralıyor.

Sundukları tüm hizmetlerin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Erpolat, bunu yapan ve yapabilecek tek ekip olduklarını iddiasında da bulunuyor.

İHTİYAÇ VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Kurulalı henüz iki ay olan Globizi, hızlı büyüme ivmesiyle öne çıkıyor. “Bunun en temel nedeni KOBİ’leri, ihtiyaçlarını ve çözüm noktalarını çok iyi bilmemiz, tanımamız.

Bu bizim en güçlü noktamız” diyen Cüneyt Erpolat; her şirketin uluslararası pazarlara açılırken ihtiyaçlarının ve süreç hızlarının farklı olduğunu belirtiyor.

Erpolat; bu süreçlerdeki her türlü ihtiyaca yönelik hızlı çözüm önerileriyle Globizi olarak oldukça hızlı büyüme yakaladıklarını da söylüyor. Bu arada Globizi, kuruluş sermayesi dışında henüz hiçbir yatırım almadı.

Bu konuda Cüneyt Erpolat, “İlerleyen dönemde stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bizi destekleyecek olan akıllı para fonlarında destek almayı düşünebiliriz” diye konuşuyor.

Erpolat; beş yıl içinde Globizi’yi, Türkiye dâhil toplam 10’a yakın ülkede operasyonu olan, birlikte çalıştığı şirketlerin sadece e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini değil, ödeme, kredi ve yatırım konularında da güvenilir iş ortağı yapmayı hedeflediklerinin de altını çiziyor.

TECRÜBELİ BİR EKİP

Globizi, yeni bir şirket olsa da ekibin ortalama iş tecrübesi 15 yıl civarında bulunuyor. Cüneyt Erpolat da uzmanlık alanları arasında satış-pazarlama, iş geliştirme, kanal yönetimi, yeni pazarlara giriş ve KOBİ’lerin dijital dönüşümleri olan ve Xerox, Microsoft, Avea, Grenke Leasing ve Alibaba.com gibi şirketlerde yönetici olarak görev alan bir isim.

Erpolat, her biri kendi alanında başarı geçmişine sahip satış, ticaret yöneticisi, teknik ekiplerle beraber yüksek teknolojide 30 yıla yaklaşan üst yönetimin sahip oldukları bilgi birikimini ve tecrübeyi bir araya getirdikleri bilgisini veriyor.

Cüneyt Erpolat, yüksek tecrübeli bir ekip olarak şirketlere ihtiyaç duydukları profesyonel, uçtan uca ticaret ve e-ihracat ekosistemini sağladıklarını da sözlerine ekliyor.

“2022’DE YURTDIŞINDA DA HİZMET VERMEYİ PLANLIYORUZ”

Globizi’nin üzerinde çalıştığı yeni projeleri ve önemli hedefleri de bulunuyor. Globizi Kurucu Ortağı ve CEO’su Cüneyt Erpolat; yakın zamanda stratejik iş ortaklıklarıyla KOBİ’lere, sadece e-ihracat konusunda değil diğer günlük gereksinimleri konusunda da destek olmaya başlayacaklarını bilgisini paylaşıyor.

Henüz oldukça genç bir girişim olan Globizi, şu anda yurtdışına hizmet vermiyor. Cüneyt Erpolat, 2022 yılı için planlarının bu yönde olduğunu da kaydediyor.

“HEDEF, EN AZ 50 ŞİRKETİN E-İHRACAT SÜREÇLERİNİ YÖNETMEK”

“2021 yılı, planlamalarımız dâhilinde oldukça olumlu geçiyor. Tüm planlarımız tahmin ettiğimizden daha hızlı ilerliyor ve şirketler tarafında Globizi’nin hem hizmetleri hem de felsefesi çok büyük yankı uyandırdı.

Bunu görmek yaptığımız işe ve yarattığımız katma değere olan inancımızı ve çalışma azmimizi daha da artırdı. 2021 yılının sonuna kadar yaklaşık 50 civarında şirketin e-ihracat süreçlerini Globizi tarafından yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz.”