Global Girişimcilik Haftası (GGH) için geri sayım başladı. “Tam zamanı” sloganıyla bu yıl Türkiye’de 14’üncüsü kutlanacak GGH 2021, 8-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. GEN Türkiye ve Habitat Derneği’nin genel koordinasyonunda 300’den fazla paydaşı bir araya getiren GGH 2021’de düzenlenecek yüzlerce etkinliği binlerce kişi izleyecek.

Türkiye’de 2008 yılından bu yana her yıl kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), sivil toplum kuruluşlarından (STK) ve üniversitelerden oluşan 20 kurumun desteğiyle, bu sene Global Entrepreneurship Network’ün (GEN) Türkiye ayağı olarak faaliyetlerini gösteren GEN Türkiye ile Habitat Derneği’nin genel koordinasyonunda düzenleniyor. Bu yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında “tam zamanı” sloganıyla kutlanacak GGH 2021 kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce girişimcilik etkinliği gerçekleştirilecek. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere binlerce kişinin katılması bekleniyor.

300’DEN FAZLA PAYDAŞ BİR ARADA

Gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmenin hedeflendiği GGH; STK’lar, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör, medya ve devlet kurumlarının dahil olduğu, ekosistemde faaliyet gösteren 300’den fazla paydaş kurumu bir araya getiriyor. GGH paydaşlarının Türkiye genelinde düzenledikleri etkinlikler ile bu alandaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor. GGH, Washington DC’de, Kauffman Vakfı desteğiyle, tüm dünyada girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanmış Global Entrepreneurship Network (GEN) şemsiyesi altında yürütülüyor.

“TÜRKİYE’Yİ ÜST SIRALARA TAŞIMANIN TAM ZAMANI”

GGH 2021’e ilişkin değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, “Günümüzde ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmak için bir ülkenin en büyük silahı girişimcilik. Girişimcilik sektörünü geliştirmenin ve başarılarımızı çarpan etkisiyle büyütmenin yolu ise yaşayan bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Global Girişimcilik Haftası, bu bilincinin yaygınlaştırılmasında çok önemli bir nokta. Bunun için bugün, tam da şu anda harekete geçmemiz gerekiyor. Türkiye’yi girişimcilik alanında dünyanın üst sıralarına taşımak üzere çalışmanın ‘tam zamanı’” dedi.

178 ÜLKEYLE EŞ ZAMANLI KUTLANACAK

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da şunları söyledi:

“Türkiye’de 2008’den beri her Kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan GGH; STK ve üniversitelerden oluşan 20 kurumun desteğiyle, bu sene GEN Türkiye ve Habitat Derneği genel koordinasyonunda düzenleniyor. Pandemi dönemi yarattığı olumsuzluklara rağmen girişimcilik ekosistemi için birçok fırsat da ortaya çıkardı. Bu sebeple bu sene tüm girişimcilik ekosistemine fikrini hayata geçirmenin, iz bırakmanın, sınırları aşmanın, yatırım almanın ve girişimciliği yeniden kodlamanın tam zamanı diyoruz.”

REKOR YATIRIM YILI

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolektif House Kurucu Ortağı & CEO’su Ahmet Onur ise 2021 yılının Türkiye girişimcilik ekosistemi için adeta bir milat olduğuna dikkat çekti. Bir yandan start up’lara rekor yatırımlar yapılırken, diğer yandan başarılı exit’lere ve peş peşe çıkan unicorn’lara şahitlik ettiğimizi ifade eden Onur, “ Bu nedenle bu yılki GGH 2021 kapsamında sloganımızı “tam zamanı” olarak belirledik. Bu süreçte tüm paydaşlarımızın düzenleyeceği etkinliklerle girişimcilik farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Tüm amacımız girişimciliğin giderek güçlenmesi ve tüm Türkiye’de kaldıraç etkisi yaratması” şeklinde konuştu.

“4 ANA KATEGORİYE ODAKLANIYORUZ”

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CorpEQ Kurucusu Dr. Arzu Girişken de “GEN Türkiye bünyesinde eğitim, ekosistem, kapsayıcılık ve politika kategorilerine odaklanıyoruz. GGH süresince paydaşlarımızdan bu alanları özünde barındıran hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak atölyeler, film gösterimi ve sohbetler, panel ve konferanslar, çalıştaylar, ‘speed mentor ve/veya yatırımcı buluşmaları, ‘speed’ networking çalışmaları” yapmalarını bekliyoruz. Herkesi sosyal medyadan yapacakları paylaşımlarında da #tamzamani ve #GGH2021 etiketini kullanıp, GEN Türkiye hesaplarını etiketlemeye davet ediyoruz” dedi.