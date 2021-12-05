Girişimci Duygu Boz’un yarattığı KNITSS, çevreye duyarlı, doğal kaynakların korunmasını önemseyen bir marka olma hedefinde. Markasının tasarımlarından tüm üretim süreçlerine kadar sürdürülebilirliği seçen Boz, “Bugün koleksiyonlarımızın yüzde 70’ten fazlası ekolojik sertifikalı malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşuyor. 2025 itibarıyla koleksiyonlarımızın tamamını, yüzde100 sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyallerle hazırlamayı hedefliyoruz” diyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

KNITSS, sanattan, yaşamdan ve etkileşimlerden aldığı ilhamla sürdürülebilir materyaller kullanarak koleksiyonlarına hayat veren bir marka.

Çevreye duyarlı, doğal kaynakların korunmasını önemseyen marka, yaşanabilir bir gelecek için, tasarımdan üretime tüm süreçlerinde “Sustain the Fashion/Modayı Sürdür” felsefesini benimsiyor. Bugün, KNITSS koleksiyonlarının yüzde 70’ten fazlası ekolojik sertifikalı malzemelerden üretilmiş ürünlerden oluşuyor.

KNITSS, 2025 itibarıyla koleksiyonlarının tamamını, yüzde100 sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen materyallerle hazırlamayı hedefliyor.

‘Sürdürülebilir moda’ kavramının öneminin altını çizen KNITSS’in kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz, “Tasarımlarımız, kaliteli İtalyan iplikleri ve doğal yaşamı bozmayan üretim süreçleri ile işlenmiş ve sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip organik elyaflar ile üretiliyor” diyor.

Duygu Boz, markasının öyküsünden hedeflerine, sürdürülebilirlik yaklaşımlarından büyüme planlarına kadar pek çok sorumuzu yanıtladı…

Markanızın kısa hikayesini öğrenebilir miyiz?

KNITSS’in hikayesi çocukluk hayallerime dayanıyor. Aile işimiz olan tekstilde koleksiyon ve üretime dair birçok tecrübe edinmiştim. Sinema ve üzerine 4 yıl moda tasarımı ve yönetimi eğitimimle marka hayalimi gerçekleştirmeye hazır hissediyordum kendimi.

Eşimle tanışıp hem hayatımızı hem vizyonlarımızı hem de güçlerimizi birleştirmemizle ikimizin de hayali olan markamız 2015 yılında Paris’te doğdu. Eşimin iş tecrübesi ve profesyonel bakış açısı ile birlikte benim kreatif taraflarım birleşince ortaya orijinal marka dünyasıyla KNITSS çıktı.

En iyi bildiğimiz ve ürettiğimiz ürün grubunu içeren triko koleksiyonlar evrensel ve yerel pazarda ne giydiğini bilen, güçlü, stil sahibi kadınlara hitap ediyor. KNITSS’in başarısı tamamen orijinal bir dünya sunmasından ve kalitesinden kaynaklanıyor.

KNITSS’in öne çıkan yanları nelerdir?

Koleksiyonlarımızda kullandığımız ipliklerimizi ve malzemelerimizi sürdürülebilir yöntemlerle elde edilmiş kaynaklardan seçiyoruz. Organik pamuk, doğal yün, Ecovero sertifikalı viskon elyaflar gibi dünyanın geleceğine katkı sunan malzemeler kullanıyoruz. Bu farkındalığı taşıyan kadınlar için değerli koleksiyonlar üretiyoruz. Yılda iki koleksiyon yapıyoruz.

Üretimi süreçlerinizden bahsedir misiniz? Siz tüm süreçlerde bulunuyor musunuz?

Ürünlerimizi İstanbul’da ve Samsun’da bulunan fabrikalarımızda üretiyoruz. Ben

markanın kurucusu olmamın yanı sıra kreatif direktörlüğünü de yapıyorum. Tüm tasarım, pazarlama, marka yönetimi süreçlerinde yer alıyorum.

Türkiye’deki mağaza sayınız hakkında bilgi verir misiniz? Mağazalaşma hedefleriniz nelerdir?

KNITSS’in şu anda, İstanbul Akmerkez, Nişantaşı Abdi İpekçi, Mandarin Oriental Bosphorus ve Ankara Armada AVM olmak üzere 4 mağazası bulunuyor. Online mağazamız Knitss.com çok önem verdiğimiz bir alan ve günden güne gelişip büyüyor. 2022 Yaz dönemine kadar çok güzel 2 lokasyonda daha yeni mağazalarımız açılmış olacak.

Bu soruyu bana eskiden sorsanız hayalim çok büyümek çok mağazalaşmak olurdu. Ancak geldiğimiz noktada, kampanya filmimizde de mesajını verdiğimiz farkındalık ve tecrübe ile cevabım yaptığımız işe değer katarak

sürdürülebilir büyümek olur.

Doğaya, insana, hayata duyarlı bir duruşta olup, akıştan keyif almak, üretmek ve bu doğrultuda ülkemizden çıkan bir Türk markası olarak gurur duymak ve duyurabilmek şuan benim en önemli hedefim.

İhracat da yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla… KNITSS kaç ülkede satılıyor? Hedef pazarlarınız neler?

Evet, ihracat yapıyoruz. KNITSS şu an ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgeleri olmak üzere 25 ülkede 100’den fazla noktada satılıyor. KNITSS’in en öncelikli hedefleri arasında Türkiye’de öncü, dünyada bilinen sürdürülebilir temiz bir moda markası olmak var.

Bununla birlikte yurt dışı satış ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz bu doğrultuda yeni adresler ile iletişim halindeyiz. Sürpriz yatırımlar, iş birlikleri de olabilir. Ayrıca online sitemizin yenilenen yüzü ile ülkemizde ve tüm dünyada kullanıcı dostu ve keyifli alışveriş deneyimi yaşatmak önceliklerimiz arasında.

KNITSS olarak sürdürülebilirlik ile ilgili global ölçekte adımlar atıyorsunuz. Sürdürülebilir moda neden önemli sizce?

Moda ve tekstil endüstrisi çevrenin korunması için kritik öneme sahip. Tükenen dünya kaynaklarını düşünürsek modanın dokunduğu tüm alanlarda sürdürülebilirliğin benimsenmesi çok önemli. Örneğin sektörümüz 1,2 milyar küplük yıllık karbon emisyon miktarı ile dünyadaki karbon emisyonunun en önemli sorumlularından.

Yine moda endüstri bir yılda tükettiği 79 milyar metreküp su ile ikinci sırada yer alıyor; örneğin 1 kilogram pamuk için 22 bin litre su harcıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada bir yılda satışa sunulan koleksiyon ürün sayısı 150 milyar adedi buluyor. En önemlisi ise satın alınan kıyafetlerin yüzde 25’i giyilmiyor, bir kenarda bekliyor.

Modanın bu hızda tüketilmesiyle çıkan sonuç ortada. Geleceğimiz için bunu sürdürmeye devam edemeyiz. Sürdürülebilir üretime ve doğru tüketime odaklanıp yeni nesil ekonomik modeller üretmeliyiz.

Soul-Feeding Fashion mottolu kampanya filminiz çok dikkat çekiciydi. Kampanyanın hedeflerinden bahseder misiniz?

Kampanyamızın en temel hedefi duyarlılık, bilinçlenme ve davet; tüm moda dünyasını çevreye duyarlı üretime, müşterilerimizi de duyarlı ve bilinçli tüketime davet ediyoruz.

KARBON AYAK İZİMİZİ AZALTIYORUZ

“Tasarım sürecinin ilk adımından ürünlerimizin müşterilerimizle buluşmasına kadar geçen tüm aşamalarda, çevreyi koruyoruz ve kullandığımız hammaddeleri bu doğrultuda seçiyoruz. İpliklerimiz dışında tüm kutu, paketleme gibi alanlarda sürdürülebilir yöntemlerle elde edilmiş malzemeler kullanıyoruz.

Üretim tesislerimizde dünyanın en geçerli sürdürülebilirlik derecelendirmeleri mevcut. Bir kıyafeti giyen kişi kadar onu üreten kişinin de mutlu olması gerektiğine inanıyoruz.

Adil yaşam ücreti uygulamalarını benimsiyor ve uyguluyoruz. Üretimde kullandığımız suyu geri dönüştürüyoruz. Karbon ayak izimizi düzenli ölçerek azaltıyoruz. Sıfır atık prensibini uyguluyoruz. Enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz.”