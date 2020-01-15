Siber güvenlikte küresel oyuncu olacak
2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapındaki beş şirketten biri seçilen Picus Security, dijital dönüşüm süreci hızla ilerlerken siber saldırıları simüle ederek, kurumların risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor.
BURCU TUVAY
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2018 yılında başlatılan yurtdışı açılımının, başta ABD olmak üzere halen faaliyet gösterilen İngiltere, Almanya, İtalya ve Ortadoğu pazarlarında devam ettirilmesi planlanıyor.
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler raporunda belirtilen ve dünyanın karşı karşıya olduğu ilk beş tehditten üçü iklimle diğer ikisi ise siber suçlar ile ilgili. Siber suçların küresel ekonomiye olan maliyetinin 2021 yılında 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Bu kadar ciddi bir risk karşısında da tüm şirketler kendilerine yönelebilecek potansiyel saldırıların önüne geçmek amacıyla güvenlik teknolojilerine önemli miktarlarda yatırım yapıyorlar.
Ancak, siber dünyada saldırının nereden geleceğini bilmek kadar saldırıya hedef olan şirketlerin ellerinde bulunan teknolojiyi ne kadaretkin kullandıklarını öngörmekoldukça güç.
Etkin bir siber güvenlik yapısı, teknoloji, insan ve süreçlerden oluşan, çok katmanlı, kompleks ve değişken bir yapının, aynı bir saatin çarkları gibi sürekli ve beraber çalışmasıyla mümkün oluyor. Burada oluşabilecek herhangi bir aksama, ortaya ciddi güvenlik riskleri çıkarıyor.
Picus işte tam bu noktada devreye giriyor. Şirketlerin olası bir siber saldırıya hazırlık seviyelerini saatler içinde ölçerek kurum güvenlik yapısındaki açıkları tespit ediyor, raporluyorve kurumun kendi sistemine özel yapılandırma önerileri sunuyor.
Picus Security, atak ve saldırı simülasyon teknolojilerinin öncüsü konumunu uluslararası düzeyde sağlamlaştırmaya odaklanıyor.
ŞİRKETE ÖZEL ÇÖZÜM SUNUYOR
2013 yılında ODTÜ Teknokent’te faaliyete başlayan şirket, Volkan Ertürk ve Süleyman Özars-lan’ın siber güvenlik alanında danışmanlık yaparken karşılaştığı ‘kurumların siber güvenlik teknolojilerini etkin kullanamaması ve bu sebeple siber tehditlerden zarar görmeleri’ problemine çözüm geliştirmek kuruldu.
Picus Kurucu Ortağı ve CEO’su Hamdi Alper Memiş, “Picus yazılımı, tespit ettiği güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla kurumun güvenlik sistemlerinde gerçekleştirilmesi gereken yapılandırmaları öneren reçeteler sunuyor. Bu da kurumlara sunduğumuz tamamen kurumun kendi güvenlik yapısına yönelik çözümler bizi rakiplerimizden ayıran en büyük fark” diyor.
İKİ YATIRIM ALDI
Picus, 2017 yılında ACT, Scalex ve melek yatırımcılar Steve Ciesinski ve Melih Ödemiş’in dahil olduğu 1,7 milyon dolar yatırım aldı. Son olarak da Earlybird ile yeni tamamlanan Series A yatırım turuyla 5 milyon dolar yatırım sağlandı.
Bu yatırımın da desteğiyle 2018 yılında başlatılan yurtdışı açılımının, başta ABD olmak üzere halen faaliyet gösterilen İngiltere, Almanya, İtalya ve Ortadoğu pazarlarında devam ettirilmesi planlanıyor.
Memiş aldıkları yatırımla ilgili olarak şunları söylüyor: “Gartner tarafından Cool Vendor seçilmemiz, Avrupa’daki müşterilerimiz ve Avrupa’nın en önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırım, doğru yolda doğru vizyonla ilerlediğimizin göstergesi.
Bu gelişmelerle birlikte Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmaları artacak ve bu sayede dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen siber güvenlik araştırma merkezi olma hedefimize ulaşacağız.”
GLOBAL ŞİRKETLERLE ÇALIŞIYOR
Dünyada ve Türkiye’de çok önemli referansları olduğunu belirten Memiş, Filipinler’in en büyük telekom şirketi EPLDT, Almanya’da TUV-Hessen, İtalya’da Telecom Italy, A2A, Meksika’da enerji ve kamu kurumları, İspanya’da CocaCola Bottling, Türkiye’de ise Garanti, Turkcell, Vodafone, gibi şirketlerle çalıştıklarını vurguluyor.
Oluşturacakları Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü ile siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştireceklerinim bilgisini veren Memiş, atak si-mülasyonu alanında yaptıkları gibi yeni yenilikçi fikirler geliştirerek, Picus’un küresel bir oyuncu haline gelmesini hedeflediklerini söylüyor.
“ZOR BİR PROBLEMİ ÇÖZÜYORUZ
ABD’li ve İsrailli şirketlerin domine ettiği siber güvenlik pazarında, Türkiye’den başlayan küresel bir başarı hikayesini yazmakla gururlandıklarını ifade eden Memiş, şöyle devam ediyor:“Bu ülkenin mühendisleriyle, siber güvenlik alanında zor bir problemi çözüyoruz.
Gartner tarafından Cool Vendor seçilmemiz ve Avrupa’daki müşterilerimiz teknoloji ve vizyon olarak iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor.
Avrupa’nın en önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırım ile Avrupa ve Amerika pazarlarında çok daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.”
HAMDİ ALPER MEMİŞ KİMDİR?
Picus Security’nin kurucu ortaklarından olan Hamdi Alper Memiş, halihazırda şirketin satış, finans ve operasyon fonksiyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor.
ODTÜ Matematik lisans eğitimini takiben, Boston University’de MBA derecesini yüksek şerefle kazandı. Hazine yönetiminde yerli ve yabancı saygın yayınlarda yer almış akademik çalışmaları mevcut.
15 yılı aşkın finans, uluslararası ticaret ve iş geliştirme tecrübesine sahip olan Hamdi Alper Memiş, üst düzey kurum ve kuruluşlarda strateji, risk yönetimi ve Hazine yönetimi alanlarında önemli görevler üstlendi. Dünya çapında geçerliliği olan Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikasına sahiptir.
“FARKLI PAZARLARDA ODAKLI ÇALIŞIN”
PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterilen Picus, Endeavor tarafından yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirildi.
Cyber Defence Magazine tarafından 2019 yılının en inovatif start up’ı seçildi. Siber güvenlik alanında ezber bozuklarını ifade eden Memiş, Türk girişimcilere de bazı tavsiyelerde bulundu.
Erken aşamayı geçen start up’ların, scale up aşamasında, farklı pazarlarda odaklı çalışarak başarılı olabileceğini kanıtladıklarını söyleyen Memiş, “Türkiye’de başlangıç sürecinde ne kadar ölçeklenebilir ve sağlıklı bir yapı kurarsanız, yurtdışı açılım sürecini görece o kadar rahat gerçekleştirebilirsiniz” dedi.tekrarlanıyor.”
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