Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bir süre önce sonuçlandı. Bu yıl 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

17. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” kategorisi kazananı DG Geri Kazanım'ın kurucusu Nagihan Yılmaz oldu. Yılmaz, başka şirketlerde 14 yıl çalıştıktan sonra 2020 yılında DG Doğru Geri Kazanım'ı kurdu. Bitkisel atık yağların toplanması ve geri kazanımı sektörüne katkı sağlayan ve gelecek hedefleri arasında biyodizel üretim tesisi kurmak olan Yılmaz, 'var oluş mücadelesi'nde yol ayrımlarına rağmen kendisini başarıya taşıyan motivasyonu şu sözlerle açıklıyor.