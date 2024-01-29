Ünlü İngiliz yatırımcı açıkladı: İyi iş fikirlerini ortaya çıkaran o soru

İngiliz yatırımcı, iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson, Capital Dergisi'nin Aralık 2023 sayısındaki yazısında şu ifadelere yer verdi.

"Bir girişimci olarak sıklıkla fikirlerimin nereden geldiği soruluyor. Ben her zaman “Şöyle olsaydı nasıl olurdu” diye sorular sordum ve bu soruların pek çok iyi iş fikrinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu gördüm. Bunlardan neredeyse sürpriz şekilde gelen bir tanesi Virgin Money oldu. İnsanların çalışmaktan mutluluk duyacağı bir banka kurabilsek nasıl olurdu? Bankacılığı basitleştirebilsek nasıl olurdu?

Virgin Money’yi İngiltere’de 1995 yılında başlattık ve bu, bizim için çok farklı bir alandı. Virgin, o zamana kadar başarılı bir şekilde Virgin Records’ı ve Virgin Atlantic’i kurmuştu ve biz de yeni bir zorlu görev için hazırdık. Ne var ki ben ilk başta bu fikre çok inanmamıştım. Fakat Virgin’in dünya görüşü radikal değişiklikler, yenilik ve müşteri deneyimini yaptığımız her şeyin merkezine koymaktan oluşuyor. Bu fikre farklı bir açıdan bakmaya çalıştım; bankaları daha az kafa karıştırıcı hale getirebilseydik nasıl olurdu? Finansal jargonla kırmızı şeritten kurtulabilsek ve bunu mutluluk verici bir deneyime dönüştürebilsek nasıl olurdu? İnsanların bankalar hakkındaki düşünme şeklini değiştirebilsek nasıl olurdu?

Konu hakkında böyle düşününce, çok mantıklı geldi. Bu, durgun bir endüstriyi değiştirmek ve müşterilere fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir rekabet sağlamak için bir şanstı. Böylece çizgili bir takım elbiseyle melon şapka giydim ve Virgin Money’yi dünyaya tanıttık. Bankacılığı erişilebilir ve anlaşılabilir kılmak için yola koyulduk. Ekibin elde ettiği her şeyden gurur duyuyorum.



[...] Bir 'nasıl olurdu' sorusundan nelerin ortaya çıktığını görmek muhteşem bir şey. Bazen bir şeyin potansiyelini açığa çıkarmak için farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyabilirsiniz, fakat sizi gerçekten umursadığınız işi kurmaya götürecek olan tutkunuzdur."

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