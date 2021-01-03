Dünyanın 60’tan fazla ülkesine ürettiği ürünün yüzde 95’ini ihraç eden bir teknoloji firması olan DOF Robotics, kuracağı yeni fabrikayla hedef büyüttü.

Aram Ekin Duran

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DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü birçok marka ile yürüttüğümüz ortak projeler neticesinde yurtdışına yüzde 100 yerli yazılım ihraç eden bir teknoloji firmasıyız” diyor.

Dünyada her yıl daha fazla ilgi gören çocuk oyun ve eğlence sektörü, yıllık yaklaşık 50 milyar dolar ciroya sahip dev bir pazar. Türkiye’de ise sektörün kapladığı alanın 6.2 milyon metrekareye karşılık geldiği ve 100 binden fazla kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor.

Pandemi nedeniyle 15 Mart -1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalan oyun ve eğlence yerleri, bu tarihten sonra kademeli olarak faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Çocuk oyun ve eğlence sektörüne yönelik robotik sistemler ve yazılımlar gerçekleştiren DOF Robotics’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ile hem sektörü hem de iddialı ihracat hedefleri bulunan şirketin gelecek vizyonunu konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle…

Şirket olarak kuruluş hikayenizi anlatabilir misiniz, kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz?

DOF Robotics olarak; ileri teknoloji sanal ve artırılmış gerçeklik ile Türkiye başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Amerika’nın en hızlı ve adrenalin derecesi en yüksek eğlence simülatörleri, etkileşimli VR oyunları gibi yüksek katma değerli robot ve yazılımları üreten; Marvel Studios, Universal Studios ve dünyaca ünlü birçok marka ile yürüttüğümüz ortak projeler neticesinde yurt dışına yüzde 100 yerli yazılım ihraç eden bir teknoloji firması olduğumuzu ifade etmek isterim.

Temellerimizin atıldığı 2006 yılında o zamana dek kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek adına çıktığımız bu yolda, kendimize koyduğumuz hedefleri attığımız sağlam adımlar neticesinde gerçekleştir¬menin gururunu ve sevincini yaşıyoruz.

Nerelerde fabrikalarınız var?

Halihazırda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren üretim tesisimiz tüm birimlerimizi içerisinde barındıran fakat kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyümemiz neticesinde artık ürünlerimize olan talebi karşılamakta zorlandığımız bir yer haline geldi.

Özellikle istihdama yönelik attığımız adımlar neticesinde büyüyen ekibimize de bağlı olarak bir süredir yeni bir üretim tesisi arayışı içerisindeydik. Zamanla günümüz şartlarına uygun, baştan aşağı DOF Robotics teknolojileri ile dizayn edilmiş, doğa ve yeşil dostu bir fabrikayı kendimiz inşa etmeye karar verdik.

Bu sayede ürettiğimiz teknolojilere uyum sağlayan ve tabii ki ekibimizin çalışmaktan mutlu olduğu bir yapıyı tasarlayabileceğimiz! düşündük. Sahip olduğumuz yüzde 95’lik ihracat kapasitesi ile açıkçası yeni üretim ve AR-GE kompleksimizi İhtisas Serbest Bölgeleri’nden birinde kurmayı arzu ediyorduk.

Yakın zamanda İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde 4 bin metrekarelik bir alanda yeni DOF Robotics üretim ve Ar- Ge kompleksinin temellerini attık. Söz konusu kompleksimiz 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçecek.

Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

Dünyanın 60’tan fazla ülkesine ürettiği ürünün neredeyse tamamını ihraç eden bir teknoloji firmasıyız. Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’de ürettiğimiz ürün ve teknolojilerle uluslararası mecralarda bayrağımızı dalgalandırmak şiarı ile hareket ettik.

Bugün geldiğimiz noktada DOF Robotics ürünleri, teknoloji ile üretimin ana vatanı sayılabilecek ve bizim de ihracatımızın yüzde 60’ını oluşturan ABD ve Çin başta olmak üzere dünya yüzölçümünün büyük bir kısmına karşılık gelecek şekilde her gün milyonlarca kişinin hayatına dokunuyor.

AR-GE yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

DOF Robotics’te ekibimizin yarısını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezimizin çalışanları oluşturmakla beraber tüm DOF Robotics ailesi AR-GE sürecinin bizzat içerisinde yer alıyor. Tüm bu gayretler neticesinde TÜBİTAK tarafından onaylanmış altı adet AR-GE projemizin bulunduğunun da altını çizmek isterim.

Bu süreçte, toplam üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden bir firma olarak sadece eğlence sektörü için teknoloji üretmiyoruz. Ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz teknolojiler dünyanın her yerinde hayatın her alanına dokunmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, uzun süredir üzerinde çalıştığımız otonom teknolojilere özellikle pandemi döneminde ağırlık verdik. Kişilerin birbirlerine ve ortak kullanım alanlarına temaslarını en aza indirdikleri bu süreçte ortaya çıkan temassız dezenfeksiyon çözümlerine olan ihtiyacı erkenden fark ettik ve geliştirdiğimiz otonom teknolojileri de bu alanda yoğunlaştırdık.

Yeni geliştirdiğiniz ürünlere birkaç örnek verebilir misiniz?

‘DOFense’ isimli akıllı dezenfeksiyon ve sanitasyon kabini ile kendi kendine gidebilen otonom araç (AGV) teknolojisi prensibi üzerinde geliştirilen ve UVC ışınları sayesinde yüzde 99.9 ortam dezenfeksiyonu sağlayan otonom dezenfeksiyon robotu ‘RoboCare’ ürünlerinin lansmanını da pandemi döneminde gerçekleştirdik.

Bu cihazlar halihazırda dünyanın pek çok yerinde insanları koronavirüs ve diğer virüs ile zararlı bakterilere karşı koruma görevi üstleniyor. ABD, Katar ve pek çok Avrupa ülkesine teslimatı tamamlanan yüksek teknolojili dezenfeksiyon çözümlerimizin son adresi ise New York John F. Kennedy (JFK) Havalimanı.

Havalimanı işletmesi ile yaptığımız anlaşma ile New York’un giriş ve çıkış kapılarında ‘DOFense’ dezenfeksiyon kabinleri yer alacak. ‘RoboCare’ ise başta İtalya olmak üzere aralarında Almanya, Benelüks Ülkeleri, ABD, Rusya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başı çektiği 20’den fazla ülkeyi halihazırda otonom olarak dezenfekte ediyor. Özetleyecek olursam, ‘DOFense’ ve ‘RoboCare’ ürünlerimizin AR-GE yatırımlarımızın en önemli meyveleri olduğunu söyleyebilirim.

“Sektör pandemide yüzde 50 küçüldü”

“DOF Robotics olarak üretici kimliğimizin yanı sıra kendimize ait işletmeler ile Amerika Birleşik Devletleri’nde de faaliyet gösteriyoruz. Özellikle New York bölgesinde bulunan AVM’lerde kendi ürünlerimizi son kullanıcı ile buluşturuyoruz.

Biz de kendi işletmelerimizde dünya ile eş zamanlı olarak bir süredir ziyaretçi kabul ediyoruz. Kendi işletmelerimizden aldığımız geri dönüşler ile işletmelerine ürün tedarik ettiğimiz dünyanın her yerinden paydaşlarımızdan aldığımız bilgiler neticesinde sektörün geçen yıla oranla yüzde 50 gibi ciddi bir oranda daraldığını üzülerek ifade etmem gerekiyor.”