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Yüzde 65 hibe aldı, memleketine otel açtı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki girişimci Murat Alparslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle otel açtı.

11 Şubat 2025 | 14:13
Son Güncellenme: 11 Şubat 2025 | 14:21
Yüzde 65 hibe aldı, memleketine otel açtı

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden 2011'de mezun olan Alparslan, Almanya'da Erasmus öğrencisi olarak 1 yıl uluslararası yönetim eğitimi aldı.

1 4 YIL TUR OPERATÖRLÜĞÜ YAPTI

4 YIL TUR OPERATÖRLÜĞÜ YAPTI Daha sonra ABD ve Vietnam'da 4 yıl bir tur operatörlüğünde görev yapan Alparslan, yurt dışı deneyiminin ardından 2017'de memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine döndü.

2 YÜZDE 65 HİBE DESTEĞİ ALDI

YÜZDE 65 HİBE DESTEĞİ ALDI Memleketinde hazırladığı otel projesini TKDK'ye sunan Alparslan, proje tutarının yüzde 65'ine hibe desteği almaya hak kazandı.

3 20 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

20 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI Aldığı destekle ilçesine 25 odalı, 65 yataklı otel açan Alparslan, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 20 kişiye istihdam sağladı.

4 TEMMUZDAN BERİ HİZMET VERİYOR

TEMMUZDAN BERİ HİZMET VERİYOR Alparslan, 300 kişilik restoran ve kafeterya alanı, 500 kişilik açık ve kapalı düğün salonu, spa merkezi, açık yüzme havuzu, buhar odası, sauna, Türk hamamı ve spor salonundan oluşan otelde, 2023 Temmuz ayından bu yana konuklarına hizmet veriyor.

5 ‘HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM’

‘HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM’ Girişimci Murat Alparslan, yurt dışındaki eğitiminin ardından yatırım yapmak için döndüğü memleketinde, devletin sağladığı destekle hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

6 ‘TURİZMİ CANLANDIRMAK İÇİN’

‘TURİZMİ CANLANDIRMAK İÇİN’ Alparslan, “TKDK'den yaklaşık 500 bin avronun yüzde 65'ini hibe olarak IPARD bize sunmuştu, biz de bu desteklerden faydalandık. Sarıkaya'da sağlık, kültür ve termal turizmini canlandırmak ve ilçemizi cazibe merkezi haline getirmek için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik" dedi.

7 ‘İSTİHDAMI 30’A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ’

‘İSTİHDAMI 30’A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ’ İlçeye kazandırdığı otelle istihdam alanı da oluşturan Alparslan, "Kış dönemlerinde 12, yazın ise 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Personel sayımızı 30'un üzerine çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.
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