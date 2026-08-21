İstanbul Valiliği duyurdu! 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan genel prova ve törenler nedeniyle şehirde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Buna göre, 23 Ağustos 2026'da yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2026'daki Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.