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  • İstanbul Valiliği duyurdu! 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği duyurdu! 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Genel prova ve tören programı kapsamında 23 ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul Valiliği duyurdu! 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan genel prova ve törenler nedeniyle şehirde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Buna göre, 23 Ağustos 2026'da yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2026'daki Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

1 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Fatih ilçesinde provalar ve törenler kapsamında 23 Ağustos 2026 ve 30 Ağustos 2026 tarihlerinde kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Kapanacak yollar (07.00 - Program bitimine kadar)

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette trafiğe kapatılacak,
  • Adnan Menderes Bulvarı üzeri (Vatan Caddesi) yan yollar da her iki istikamette trafiğe kapatılacak.

2 Alternatif yol güzergahları

Alternatif yol güzergahları

Alternatif yol güzergahları ise şöyle sıralandı:

  • Turgut Özal Millet Caddesi,
  • Fevzipaşa Caddesi,
  • Atatürk Bulvarı,
  • D 100 Karayolu,
  • O-3 Hal Yolu.
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