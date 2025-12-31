ARA
Ulaşımda yeni tarife: Köprü ve otoyol geçişlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyollarda 1 Ocak 2026’dan itibaren köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesini açıkladı.


Ulaşımda yeni tarife: Köprü ve otoyol geçişlerine zam geldi

Köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri 1 Ocak 2026’dan itibaren değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni tarifeyi kamuoyuyla paylaştı. İşte yeni yılla birlikte geçerli olacak zamlı tarifeler...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

1 Ocak 2026 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye çıkacak.

Motosikletler için geçiş ücreti ise 25 TL olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni geçiş ücreti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni geçiş ücreti

Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 95 TL'ye çıkacak.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye çıkacak.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti

1 Ocak 2026 itibarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL olacak.

Otoyol geçiş ücretleri değişiyor

Otoyol geçiş ücretleri değişiyor

Yeni yılla birlikte otoyol geçiş ücretleri de zamlanıyor. Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti 740 TL olacak. Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu geçiş ücreti (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL'ye çıkacak.

Avrasya Tüneli ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli ise 228 TL olacak.
