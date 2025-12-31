Ulaşımda yeni tarife: Köprü ve otoyol geçişlerine zam geldi

Köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri 1 Ocak 2026’dan itibaren değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni tarifeyi kamuoyuyla paylaştı. İşte yeni yılla birlikte geçerli olacak zamlı tarifeler...
1 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
1 Ocak 2026 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye çıkacak.
Motosikletler için geçiş ücreti ise 25 TL olacak.
2 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni geçiş ücreti
Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 95 TL'ye çıkacak.
3 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye çıkacak.
4 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti
1 Ocak 2026 itibarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL olacak.
5 Otoyol geçiş ücretleri değişiyor
Yeni yılla birlikte otoyol geçiş ücretleri de zamlanıyor. Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti 740 TL olacak. Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.
Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu geçiş ücreti (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL'ye çıkacak.