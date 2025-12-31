Ulaşımda yeni tarife: Köprü ve otoyol geçişlerine zam geldi

Yeni yılla birlikte otoyol geçiş ücretleri de zamlanıyor. Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti 740 TL olacak. Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu geçiş ücreti (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL'ye çıkacak.