  Yılbaşı nedeniyle borsada takas tarihleri değişti

Yılbaşı nedeniyle borsada takas tarihleri değişti

Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Aralık Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.


Yılbaşı nedeniyle borsada takas tarihleri değişti

1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Aralık Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek. Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

