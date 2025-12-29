SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 342

Şirket sermayesi 56.465.188 TL’den 249.999.992 TL’ye yükseltildi. 193.534.804 TL tutarında bedelsiz pay emisyon primi kaynaklıdır.

Bedelsiz pay alma hakkı 30.12.2025’te başlıyor; kayıt tarihi 31.12.2025, ödeme tarihi 02.01.2026’dır. SPK onayı 26.12.2025 tarihinde alındı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimiz sermayesinin 56.465.188 TL'den 249.999.992 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 193.534.804 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2025 tarih ve 67/2394 sayılı kararına istinaden, 26.12.2025 tarihinde onaylanan İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur. 193.534.804 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30.12.2025 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.