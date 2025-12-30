Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)
%342,75065 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,407 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)
%53,84615 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,97 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)