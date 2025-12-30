ARA
DOLAR
42,94
0,02%
DOLAR
EURO
50,58
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
6028,38
0,76%
GRAM ALTIN
BIST 100
11220,17
0,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Aralık)

Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (30 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)

%342,75065 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 5,407 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)

%53,84615 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 1,97 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL