Türk Hava Yolları, pay geri alım programı kapsamında bugün Borsa İstanbul’da 264–264,5 TL fiyat aralığından toplam 379 bin TL nominal değerli hisse geri alımı gerçekleştirdi.


Son Güncellenme:
THY’den hisse geri alım hamlesi geldi

Türk Hava Yolları A.O. (#THYAO), 21 Mayıs 2025 tarihli Genel Kurul’da onaylanan hisse geri alım programı kapsamında yeni bir işlem gerçekleştirdi.

Şirket, 29 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da pay geri alımı yaptı.

Ortalama fiyat 264,25 TL oldu

KAP’ta yer alan açıklamaya göre THY, pay başına 264 TL – 264,5 TL fiyat aralığından, ağırlıklı ortalama 264,25 TL fiyatla toplam 379.000 TL nominal değerli THYAO payını geri aldı. Söz konusu işlemin toplam bedeli 100,1 milyon TL olarak açıklandı.

Geri alınan pay oranı %0,48’e ulaştı

Gerçekleştirilen son işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 6.655.244 TL’ye yükseldi. Bu tutarın, şirket sermayesine oranı ise %0,482264 seviyesine ulaştı.

