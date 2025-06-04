Arefe Günü okullarda ders işlenecek mi? Yarın (5 Haziran) okullar yarım gün mü, ders saat kaçta bitecek?

2025 Kurban Bayramı’na saatler kala, arefe gününde okulların durumu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda tatile veya yakınlarını ziyaret etmeye gidecek olan öğrenciler ve velileri ise 5 Haziran Perşembe gününde okulların tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacağını merak ediyor.

5 HAZİRAN AREFE GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

2025 yılında Kurban Bayramı arefe günü, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Mevzuata göre dini bayramların arefe günleri yarım gün tatil sayılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, okullarda 5 Haziran’da sadece sabah saatlerinde eğitim verilecek. Öğleden sonra ise öğrenciler için resmi tatil başlayacak.

AREFE GÜNÜ YARIN DERSLER KAÇTA BİTECEK?

MEB uygulamalarına göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü okullarda derslerin saat 13.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Bu durum kamu kurumlarında da geçerli olup, öğretmenler ve memurlar da öğleden sonra idari izinli sayılacak.