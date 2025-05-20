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  • ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonucu sorgulama

ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonucu sorgulama

ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu nasıl öğrenilecek? Asil ve yedek isim listeleri nereden sorgulanacak?

20 Mayıs 2025 | 12:50
ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonucu sorgulama

ÇAYKUR’un 2025 yaş çay sezonu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki fabrikalarına 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Başvurular 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Yaklaşık 28 bin kişinin başvurduğu bu dev alım sürecinde, kura çekim tarihi ve sonuçların açıklanma zamanı merakla bekleniyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

ALIM YAPILAN İLLER VE KADROLAR

931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.

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