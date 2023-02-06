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'Deprem 480 yıldır suskun fay hattında meydana geldi'

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 480 yıldır suskun, kırılmayan bir hat olan Doğu Anadolu fay hattında meydana geldiğini bildirdi. Özmen, daha büyük bir deprem tehlikesi olup olmayacağına ilişkin de "7,4 büyüklüğünde depremin ardından daha büyük bir depremin olma olasılığı yok denecek kadar az." dedi.

06 Şubat 2023 | 12:39
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 12:46
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'Deprem 480 yıldır suskun fay hattında meydana geldi'

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremin, Kahramanmaraş'ın 30 kilometre güneyindeki Doğu Anadolu Fayının Pazarcık segmenti üzerinde gerçekleştiğini belirten Özmen, Doğu Anadolu fay hattında, 29 Kasım 1114'te ve son olarak 22 Ocak 1544'te büyük bir deprem meydana geldiğini söyledi.

Doç. Dr. Özmen, "O günden bugüne büyük bir deprem aktivitesi olmadığı için burası sismik boşluk olarak gösteriliyordu. Kahramanmaraş merkezli bu deprem, yaklaşık 480 yıldır suskun, kırılmayan bir fay hattı üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli bu deprem, 1900 yılından günümüze kadar Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti." diye konuştu.

Özmen, 2019'da yayınlanan Yeni Deprem Tehlike Haritası'nda, bölgede deprem tehlikesinin yüksek olduğunun gösterildiğine işaret ederek, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bu kapsamda önlemlerin yer aldığını anımsattı.

Bülent Özmen, plana göre, depremin alarm seviyesinin 4 olarak açıklandığını, bu kapsamda devletin tüm kurumlarının depremzedelere yardım etmek için elinden geleni yaptığını aktardı.

"Artçı şoklar devam edecek"

Bu depremin ardından çok sayıda 6 ve üzerinde artçı deprem yaşandığını kaydeden Özmen, "Artçı şoklar olmaya devam edecek. Bölge halkının olası artçı şoklardan etkilenmemesi için kesinlikle hasarlı binalarına girmemeleri gerekiyor. Telefon hatlarını kullanarak meşgul etmemeleri ve araçlarla trafiğe çıkıp, yolları kapatmamaları da önem arz ediyor." uyarılarında bulundu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, daha büyük bir deprem tehlikesi olup olmayacağına ilişkin de "7,4 büyüklüğünde depremin ardından daha büyük bir depremin olma olasılığı yok denecek kadar az." dedi.

 

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