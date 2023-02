Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana gelmişti. Saat 13:24'te ise bu kez merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 7 bin 840 kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 15 bin 834 yaralımız söz konusu." bilgisini veren Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğunu, söz konusu ülkelerin ekipleri gelince afet bölgesine nakledileceğini belirtti.

Sezer, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"243 artçı deprem meydana geldi. Bölgede bakanlarımızın koordinasyonunda 30 valimiz ve 47 kaymakamımız her il ve ilçede görev yapmaktadır. 16 bin 400 personelimiz ile yabancı ülkelerden gelen personellerle beraber şu anda afet bölgelerinde yoğun bir çalışma var. Diğer taraftan da kış şartlarından dolayı çadır hem de barınma ihtiyaçları için diğer barınma malzemelerini de bir şekilde sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar 65 bin kadar çadır ve çadır içi malzeme afet bölgesine gönderilmiş durumda."

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakillerin devam ettiğini dile getiren Sezer, "Havanın müsaade ettiği ölçüde hava koridorunu daha aktif bir şekilde kullanarak, tüm arama kurtarma personellerimizi de oraya göndermeyi düşünüyoruz. 300 binin üzerinde battaniye ve diğer ısıtıcı türü malzemelerimiz gönderilmiş durumda." diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için vatandaşları yatakhanelerde misafir ettiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Şu an kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza ait yatakhanelerde vatandaşlarımız misafir edilmektedir. İkram araçları ve mobil mutfaklarımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarımız afet bölgesinde. Ülkemizin bütün imkanlarını afet bölgesine Adana'dan, Gaziantep'ten Malatya'ya kadar havaalanlarımız kullanılarak buradaki personel sayılarımızı takviye ettiğimizi ve sahada arama kurtarma faaliyetlerini devam ettirdiğimizi belirtmek istiyorum."

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakiller yapıldığını dile getiren Sezer, "Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, yine aynı şekilde 5 bine yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda." diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için 35 bin çadırın bölgeye sevk edildiğini belirten Sezer, şu bilgileri verdi:

"Akşam barınma ihtiyacını sağlamak için 35 bin çadır bölgeye sevk edilmiş. Yine 360 bine yakın battaniye ve çadır içi malzemeler de bölgeye sevk edilmiş durumda."

"Ulaşılamayan bir bölge yok"

Sezer, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sezer, afet sonrasında ulaşılamayan bir bölge bulunmadığını bildirdi.

Sezer, Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden de yardım teklifi olduğu bilgisini paylaştı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da depremin ardından 51 bin 356 kişinin AFAD gönüllüsü olarak sisteme dahil olduğunu, böylece toplam AFAD gönüllü sayısının yaklaşık 680 bine ulaştığını aktardı.

Bir gazetecinin ulaşılamayan yerler olup olmadığına ilişkin sorusuna Tatar, şu yanıtı verdi:

"Nerelerde enkaz olduğu belli, nerelerde yıkılan bina olduğu belli ve bütün buraların hepsine bir şekilde ekipler yönlendirilmiş durumda. Çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda, açıkçası yaklaşık 25 bin civarında arama kurtarma ekibinin olduğu bir alanda, bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil. Ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan yerler var. Sonuçta şu anda sahadaki her yerde enkazlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor."



Dün içinde yaşanan gelişmeleri saat saat aktarıyoruz:

DAKİKA DAKİKA DÜN YAŞANANLAR

24.00 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2316 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı vatandaşların sayısının 13 bin 293, yıkılan bina sayısının 6 bin 217 olduğunu duyurdu. Enkazdan 7 bin 340 kişi sağ çıkarıldı.

22.10: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

21:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

18.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını duyurdu.

17:29 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1498'e yükseldiğini açıkladı.

7.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN SONRA 7.6

13: 24 YENİ DEPREM:

AFAD'ın açıklamasına göre göre saat 13.24'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Elbistan.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmış, 2470 kişi enkazdan kurtarılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından yaptığı basın toplantısında şunları kaydetti:

"Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.

Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.

Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyeti kesintisiz şekilde sürüyor."

AFAD, DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÜNCELLEDİ

Saat 12:50 AFAD, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.

Saat 12.15 4 ilde enkazdan 47 kişi çıkarıldı. Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.

Ekipler, Gaziantep Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı.

Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak'ta yıkılan 3 katlı binadan 6, Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kurtarıldı.

Malatya'da, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkarıldı.

Osmaniye'de AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri kentin farklı noktalarında yıkılan binalarda çalışma yapıyor.

Ekiplerin çalışmasıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yıkılan 10 katlı binadan bir kız çocuğu çıkarıldı.

Yaralanan çocuk hastaneye sevk edildi.

Saat 10:00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük ölçekli, yüksek şiddetli olan depremin çok geniş bir bölgeyi etkilediğini belirten Oktay, ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanların AFAD'da toplanmaya başladıklarını ve görevlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin olduğu dakikadan itibaren birebir olayın takipçisi olduğunu ve yönettiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın şu an Ankara'ya intikal etmek üzere olduğunu bildirdi.

Depremin yaşandığı bölgelerde 13 bakanın görevlendirildiğine işaret eden Oktay, ağır hava şartlarına rağmen olabildiğince en hızlı şekilde illere ulaşıldığını, ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Oktay, şunları söyledi:

"Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya itimat edilmemesiyle alakalı tüm medya kuruluşlarını, tüm kurum ve kuruluşlarımızı bilgi kirliliğine sebep olmamak adına da açıklama yapmamaya davet ediyorum. Sizlere de AFAD'dan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Kesinleşmedikçe de bu sayıları sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can, yakınları var, özellikle vefat kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı an itibarıyla kaybetmiş bulunuyoruz, bu sayılarının ne yazık ki artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yine Maraş'ta 200 yaralımız var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız bulunuyor. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla an itibarıyla 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var."

Arama kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Oktay, "dışarıdan" da ekiplerin bölgeye geldiğini ifade etti. Oktay, "Yereldekilerle birlikte 1150'si fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor." dedi.

Oktay, jandarma arama kurtarma ekiplerinin 280, polis arama kurtarmak ekiplerinin de 117 kişilik ekiple sahada olduklarını bildirerek, "Yine Silahlı Kuvvetlerimizden doğal afet taburumuz 200 kişilik ekiple sahada. Gönüllü STK'larımız da 1039 arama kurtarma personeliyle sahadalar. An itibarıyla toplam 2 bin 786 arama kurtarma ekibimiz mevcut. Bu sayı sürekli artıyor. Diğer illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerinin bölgele ulaşması, hava muhalefeti nedeniyle biraz zaman alıyor ama hepsi sahada olacaklar." diye konuştu.

"İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu"

Barınma için bölgelere çadır ve battaniye sevkiyatı yapıldığını aktaran Oktay, bölgedeki depolarda bulunanların da değerlendirilmeye başlandığını, özellikle ilçelere ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Oktay, "İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok, hepsi sağlam ve hizmet veriyor. İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu, burası eski bir binaydı. Burada çalışan ve hastalarımızla alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da yine Gölbaşı'nda hastanemizde ağır hasar var. Orada da zaten hastaların tamamı taburcu edilmiş durumda, orada herhangi bir sıkıntımız olmayacak inşallah." dedi.

"Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız"

Başbakan Yardımcısı Oktay, bir-iki köy okuluyla ilgili kendilerine sıkıntı ulaştığını bildirerek, "Milli Eğitim Bakanımızla görüştük biraz önce. Bakanımız da sahaya gitmek üzere yoldalar şu anda. Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun an itibarıyla sapasağlam yerinde. Dolayısıyla hem okullarımız hem pansiyonlarımız hem de kapalı spor salonlarımız barınma için de kullanılacaktır ve kullanılmaktadır." diye konuştu.

Havalimanlarına ilişkin de bilgi veren Oktay, "Hatay Havalimanında bir sorun var, orası uçuşa kapalı durumda şu anda. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Diğer anlamda yardımlarla ilgili yine uçuşlar devam etmektedir." dedi.

An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu olduğunu bildiren Oktay, "Bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, 5'ten büyük 8 artçı deprem var. Buradan tüm vatandaşlarımıza ısrarla şunu hatırlatmak istiyorum. Artçı depremler, asıl büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü, binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma riski çok çok yüksektir." dedi.

DEPREM SONRASI NELER OLDU?

Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

10 ilde yıkıma neden oldu

Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Adıyaman'da binalar yıkıldı.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Deprem İç Anadolu'da da hissedildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte şu ana kadar mal ve can kaybı ihbarı gelmediğini bildirdi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda, tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta hissedilen deprem nedeniyle bir binanın giriş katında duvarlarda çatlak oluştu.

Pulur Mahallesi'nde 12 katlı binanın giriş katında meydana gelen çatlaklar dolayısıyla apartman, polis ekiplerince tahliye edildi. Apartman sakinleri sokakta ve araçlarında beklemeye başladı.

Bu arada il genelinde de depremi hisseden çok sayıda vatandaş evlerini terk ederek cadde ve sokaklarda araçlarında bekledi.

Nevşehir’de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının içinde ve çevrede bekledi.

Niğde'de depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli yerlere gitmeye çalıştı.

Valilikten, "Şu ana kadar kurumlarımıza intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın duyarlı olması ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." açıklaması yapıldı.

Depremin ardından Kahramanmaraş Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezine gelen bilgilere göre AFAD başta olmak üzere arama kurtarma ekipleri, kent merkezinin yanı sıra göçük meydana gelen ilçelere yönlendirildi.

Göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar yaralı olarak kurtarıldı.

Öte yandan, depremin ardından bazı bölgelerdeki iş yerlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için olay yerlerine sevk edildi.

Deprem sırasında Kahramanmaraş-Kayseri ile Kahramanmaraş-Gaziantep kara yollarında göçük oluştuğu ve ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.

Depremin ilk anından itibaren evlerinden çıkan vatandaşların sokaklardaki bekleyişi de sürüyor. Vatandaşların sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları gözlendi.