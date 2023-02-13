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'Deprem çadırlarında yangın önlemleri alınmalı' uyarısı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Rüştü Uçan, afet çadırlarının yangına dayanıklı malzemeden üretilmesi gerektiğini belirterek, "Deprem çadırlarında yangın önlemleri alınmalı." uyarısında bulundu.

13 Şubat 2023 | 15:53
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'Deprem çadırlarında yangın önlemleri alınmalı' uyarısı

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uçan, deprem çadırlarında alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi paylaştı.

Uçan, çadırlarda çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Çadır dışına kaçış yolu her zaman açık tutulmalı ve engel bulunmamalıdır. Afet çadırları yangına dayanıklı malzemelerden imal edilmelidir. Deprem çadırlarında yangın önlemleri alınmalı." ifadelerini kullandı.

"Çadır içinde ve yakınında kesinlikle sigara içilmemeli"

Her deprem çadırı dışında olası bir yangın başlangıcını söndürmek için mutlaka bir miktar su bulundurulması gerektiğini ifade eden Uçan, "Pişirici ve ısıtıcılar yanıcılardan mümkün mertebe izole edilerek kullanılmalıdır. Çadır içinde ve yakınında kesinlikle sigara içilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Soba ve ateşli aletler sabitlenmeli"

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce de özellikle deprem sırasındaki olası yangın risklerine dikkati çekti.

Depremde yangın tehlikesinin göz önünde bulundurulmasını ve bu riske karşı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Soba ve benzeri ateşli aletler daha nitelikli sabitlenmelidir. 

Sanayi tesislerinde kullanılan yanma prosesleri deprem sarsıntısı ile otomatik durdurulacak şekilde sistem geliştirilmelidir. 

Deprem bölgesinde olası başlayabilecek çok sayıda yangın için itfaiyenin yetersiz kalacağı dikkate alınarak halkın kendisinin söndürebileceği imkanlar oluşturulmalıdır."

 

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