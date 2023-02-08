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  • Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet'ten başvurabilecek

Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet'ten başvurabilecek

Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocukların, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerin yanlarına yerleştirildiği, yeni aile adaylarının e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği bildirildi.

08 Şubat 2023 | 17:09
Son Güncellenme: 08 Şubat 2023 | 20:36
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Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler e-Devlet'ten başvurabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izleyeceği sürece ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak Bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı ifade edilen açıklamada, çocukların güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz."

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