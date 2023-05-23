Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor

1 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı IDEX, 25 Mayıs’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Geçen yıl ağırladığı 25 bin yabancı ziyaretçi ile Türkiye’nin en fazla yabancı alıcı ağırlayan ihtisas fuarı olma unvanını elde eden etkinlikte bu yıl 90 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı sektör profesyoneli bekleniyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan IDEX, DİŞSİAD Fuar ve Kongre Şirketi tarafından organize ediliyor.

YERLİ ÜRETİM ORANI YÜKSELİYOR

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son dört yılda yüzde 8'den yüzde 20 seviyesine ulaştığını söyledi. Uçar, "Bu yılı 250 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmamızda, 25-28 Mayıs 2023'te organize edilecek 18'inci İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı'nın rolü büyük olacak. Bu fuarda en az 250 milyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlamayı hedefliyoruz. Asıl amacımız ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak" ifadelerini kullandı.